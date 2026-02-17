18 февраля в 31-м туре АПЛ безнадежный аутсайдер «Вулверхэмптон» примет лидера чемпионата «Арсенал». Это противостояние команды, находящейся в глубочайшем кризисе, и гранда, штампующего победы и обладающего лучшей обороной лиги. Разница в классе, форме и психологии колоссальная.

«Вулверхэмптон»

«Волки» занимают последнее, 20-е место в АПЛ и переживают катастрофический сезон. Команда не выигрывает в 6 последних матчах чемпионата и демонстрирует ужасающую атаку: всего 2 забитых гола в последних 5 играх (0.40 в среднем). Оборона «Вулверхэмптона» также нестабильна (1.40 пропуска в среднем). Историческая статистика против «Арсенала» выглядит как приговор: 9 поражений в 9 последних очных встречах.

«Арсенал»

«Канониры» уверенно лидируют в чемпионате, имея лучшую разницу мячей (+32). Команда не проигрывает в 6 последних матчах и демонстрирует мощнейшую атаку: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр (13 забитых мячей). Оборона «Арсенала» безупречна – всего 0.20 пропуска в среднем за последние 5 игр (1 пропущенный гол). Психологическое преимущество над «Вулверхэмптоном» подавляющее: 9 побед в 9 последних очных встречах и 30 матчей с голами в ворота соперника подряд.

Факты о командах:

«Вулверхэмптон»

Не выигрывает в 6 последних матчах АПЛ.

Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

9 поражений в 9 последних очных встречах с «Арсеналом».

20-е место в турнире (9 очков).

«Арсенал»

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Лучшая разница мячей в АПЛ (+32).

Забивает в 8 последних матчах (2.60 в среднем).

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.

Побеждает «Вулверхэмптон» в 9 последних очных встречах.

1-е место в турнире (57 очков).

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Арсенал»

Абсолютное доминирование «Арсенала» не оставляет сомнений в исходе этого матча. «Вулверхэмптон» находится в глубочайшем кризисе, практически не забивает и не имеет никаких шансов против лидера. «Канониры» штампуют победы, обладают лучшей обороной и атакой лиги. Учитывая разницу в классе, текущую форму и историческую статистику, наиболее вероятным исходом выглядит крупная победа гостей с разницей в 3-4 мяча.

Рекомендованные ставки: