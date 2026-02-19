20 февраля 2026 года в рамках 23 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» примет «Аль-Фейху». Хозяева продолжают борьбу за место в топ-4, занимая 5 позицию с 39 очками, тогда как гости идут в середине таблицы и пытаются закрепиться вне зоны риска.

«Аль-Таавун»

Команда переживает небольшой спад: не выигрывает уже 3 тура подряд и пропускает в каждом из последних матчей. При этом «Аль-Таавун» стабильно играет дома – не проигрывает на своем поле в 9 матчах кряду. В очных встречах с «Аль-Фейхой» у хозяев также явное преимущество: серия из 11 матчей без поражений.

«Аль-Фейха»

Гости находятся в неплохой форме: за последние 5 игр забили 9 мячей и пропустили лишь 4. Однако выездная статистика остается слабым местом – 4 поражения подряд в гостях в рамках чемпионата. Несмотря на это, «Аль-Фейха» регулярно отличается в атаке, забивая в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

5 место после 21 тура (39 очков)

Не проигрывает дома в 9 матчах подряд

Не проигрывает в 11 последних очных встречах

Пропускает в 3 последних матчах

«Аль-Фейха»

12 место после 21 тура (23 очка)

4 поражения подряд на выезде

9 голов за последние 5 матчей

Забивает в 6 из 8 последних игр

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»

Несмотря на текущий спад в результатах, «Аль-Таавун» остается крайне неудобным соперником для «Аль-Фейхи», особенно на своем поле. Гости же нестабильны в выездных встречах и регулярно допускают ошибки в обороне вне дома.

