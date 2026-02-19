20 февраля 2026 года в рамках 23 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» примет «Аль-Фейху». Хозяева продолжают борьбу за место в топ-4, занимая 5 позицию с 39 очками, тогда как гости идут в середине таблицы и пытаются закрепиться вне зоны риска.
«Аль-Таавун»
Команда переживает небольшой спад: не выигрывает уже 3 тура подряд и пропускает в каждом из последних матчей. При этом «Аль-Таавун» стабильно играет дома – не проигрывает на своем поле в 9 матчах кряду. В очных встречах с «Аль-Фейхой» у хозяев также явное преимущество: серия из 11 матчей без поражений.
«Аль-Фейха»
Гости находятся в неплохой форме: за последние 5 игр забили 9 мячей и пропустили лишь 4. Однако выездная статистика остается слабым местом – 4 поражения подряд в гостях в рамках чемпионата. Несмотря на это, «Аль-Фейха» регулярно отличается в атаке, забивая в 6 из 8 последних матчей.
Факты о командах
«Аль-Таавун»
- 5 место после 21 тура (39 очков)
- Не проигрывает дома в 9 матчах подряд
- Не проигрывает в 11 последних очных встречах
- Пропускает в 3 последних матчах
«Аль-Фейха»
- 12 место после 21 тура (23 очка)
- 4 поражения подряд на выезде
- 9 голов за последние 5 матчей
- Забивает в 6 из 8 последних игр
Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»
Несмотря на текущий спад в результатах, «Аль-Таавун» остается крайне неудобным соперником для «Аль-Фейхи», особенно на своем поле. Гости же нестабильны в выездных встречах и регулярно допускают ошибки в обороне вне дома.
Рекомендованные ставки
- Победа «Аль-Таавуна» – 2.1
- Тотал меньше 3.0 голов