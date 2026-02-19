Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 2.1

19 февраля 2026 8:23
Аль-Таавун - Аль-Фейха
20 февр. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Аль-Таавуна»
Сделать ставку

20 февраля 2026 года в рамках 23 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» примет «Аль-Фейху». Хозяева продолжают борьбу за место в топ-4, занимая 5 позицию с 39 очками, тогда как гости идут в середине таблицы и пытаются закрепиться вне зоны риска.

«Аль-Таавун»

Команда переживает небольшой спад: не выигрывает уже 3 тура подряд и пропускает в каждом из последних матчей. При этом «Аль-Таавун» стабильно играет дома – не проигрывает на своем поле в 9 матчах кряду. В очных встречах с «Аль-Фейхой» у хозяев также явное преимущество: серия из 11 матчей без поражений.

«Аль-Фейха»

Гости находятся в неплохой форме: за последние 5 игр забили 9 мячей и пропустили лишь 4. Однако выездная статистика остается слабым местом – 4 поражения подряд в гостях в рамках чемпионата. Несмотря на это, «Аль-Фейха» регулярно отличается в атаке, забивая в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

  • 5 место после 21 тура (39 очков)
  • Не проигрывает дома в 9 матчах подряд
  • Не проигрывает в 11 последних очных встречах
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Аль-Фейха»

  • 12 место после 21 тура (23 очка)
  • 4 поражения подряд на выезде
  • 9 голов за последние 5 матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних игр

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Фейха»

Несмотря на текущий спад в результатах, «Аль-Таавун» остается крайне неудобным соперником для «Аль-Фейхи», особенно на своем поле. Гости же нестабильны в выездных встречах и регулярно допускают ошибки в обороне вне дома.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Таавуна» – 2.1
  • Тотал меньше 3.0 голов

2.10
Победа «Аль-Таавуна»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фейха Аль-Таавун
Другие прогнозы
21.02.2026
17:30
1.70
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион - Байер
Обе забьют
21.02.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург - Аугсбург
Х2
21.02.2026
17:30
1.53
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария - Айнтрахт
Тотал матча больше 3,5
21.02.2026
18:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Брентфорд - Брайтон
«Брентфорд» не проиграет и тотал меньше 3.5
21.02.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси - Бернли
Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 и тотал больше 2.5 
21.02.2026
18:15
1.88
Испания. Примера, 25 тур
Бетис - Райо Вальекано
Победа «Бетиса»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 