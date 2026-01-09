Введите ваш ник на сайте
«Неом» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 1.6

09 января 2026 9:50
Неом - Аль-Фат
10 янв. 2026, суббота 17:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
1.60
Тотал матча больше 2.5 голов
10 января в рамках 14-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Неом» примет «Аль-Фат». Соседи по турнирной таблице подходят к очной встрече в хорошей результативной форме, регулярно забивая в последних матчах. Оба коллектива делают ставку на атаку, но при этом испытывают проблемы в обороне, что формирует предпосылки для открытого сценария игры.

«Неом»

Команда стабильно набирает очки и уверенно действует впереди. «Неом» забивает в 11 матчах подряд в рамках чемпионата, а в последних пяти встречах отличился семь раз. Однако оборона остается уязвимой: команда пропускает в девяти последних матчах, а средний показатель пропущенных мячей за последние пять игр составляет 1.80. Домашние матчи «Неома» часто проходят в высоком темпе с обилием моментов у обоих ворот.

«Аль-Фат»

Гости находятся на подъеме, одержав три победы подряд в чемпионате. «Аль-Фат» забивает в восьми последних матчах лиги и демонстрирует стабильную реализацию моментов. При этом защита также не выглядит надежной: в последних пяти встречах команда пропустила семь мячей. В выездных играх «Аль-Фат» нередко ввязывается в обмен атаками, что повышает вероятность результативного футбола.

Факты о командах

«Неом»

  • Забивает в 12 последних матчах
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.80 пропущенного гола за игру

«Аль-Фат»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Личные встречи
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
0 : 1
10.01.2026
Аль-Фат

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Фат»

С учетом атакующей стабильности обеих команд и регулярных ошибок в обороне, матч имеет все шансы пройти в открытом ключе. «Неом» традиционно активно действует дома, но текущая форма «Аль-Фата» позволяет рассчитывать гостям минимум на забитый мяч. Оптимальным выглядит выбор ставок, связанных с результативностью и осторожной страховкой по исходу.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча больше 2.5 голов – коэффициент 1.6
  • Фора «Аль-Фата» (+1) – коэффициент 1.40

1.60
Тотал матча больше 2.5 голов
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Неом
