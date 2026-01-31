Бензема посчитал предложение от «Аль-Иттихада» оскорбительным и придумал дальнейшие шаги

Нападающему «Аль-Иттихада» Кариму Бензема не понравилось предложение клуба о продлении контракта.

Француз счел предложение в финансовом смысле оскорбительным, неуважительным. «Аль-Иттихад» фактически не предложил игроку зарплату, а призвал получать только доходы от имиджевых прав.

У 38-летнего Бензема есть два варианта развития событий: уехать в Европу или в МЛС.