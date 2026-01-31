Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бензема посчитал предложение от «Аль-Иттихада» оскорбительным и придумал дальнейшие шаги

Бензема посчитал предложение от «Аль-Иттихада» оскорбительным и придумал дальнейшие шаги

31 января, 16:52

Нападающему «Аль-Иттихада» Кариму Бензема не понравилось предложение клуба о продлении контракта.

Француз счел предложение в финансовом смысле оскорбительным, неуважительным. «Аль-Иттихад» фактически не предложил игроку зарплату, а призвал получать только доходы от имиджевых прав.

У 38-летнего Бензема есть два варианта развития событий: уехать в Европу или в МЛС.

  • Бензема в «Аль-Иттихаде» с 2023 года.
  • За 2,5 сезона он забил 54 гола и сделал 17 ассистов в 83 матчах.
  • Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.

Источник: ESPN
Саудовская Аравия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Аль-Иттихад Бензема Карим
