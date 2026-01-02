Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду»

Продюсер Яна Рудковская высоко оценила физическую подготовку российской фигуристки Александры Игнатовой [Трусовой].

По ее мнению, 21-летняя спортсменка превосходит в этом компоненте даже Криштиану Роналду.

«Перед вами стоит уникальный спортсмен. Еще кормит грудью, между прочим. Представляете, какой у человека потенциал и какая сила?

И, кстати, мой муж сказал про Сашу уникальную вещь, которую я поддерживаю и которую она постоянно подтверждает: физуха у Трусовой лучше, чем у Криштиану Роналду. Поэтому добро пожаловать в мир Саши Трусовой.

Саша просто прекрасная мама. Потому что я, например, своих детей не кормила – нужно было работать. У меня такой подход, но она молодец, что кормит. И это как раз подтверждение тому, что нет ничего невозможного.

Главное – быть сильной и много работать. Саша – это пример женщины, которая и работает, и кормит. Прекрасная мама и жена», – сказала Рудковская.