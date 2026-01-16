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Самые высокооплачиваемые спортсмены мира в 2025 году

16 января, 20:55
2

Опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году по версии Sportico.

В первую десятку вошли только три футболиста. Лидером с огромным отрывом стал Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср».

  1. Криштиану Роналду (футбол) – 260 млн долларов;
  2. Сауль Альварес (бокс) – 137 млн долларов;
  3. Лионель Месси (футбол) – 130 млн долларов;
  4. Хуан Сото (бейсбол) – 129,2 млн долларов;
  5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 128,7 млн долларов;
  6. Карим Бензема (футбол) – 115 млн долларов;
  7. Стефен Карри (баскетбол) – 105,4 млн долларов;
  8. Сехэй Отани (бейсбол) – 102,5 млн долларов;
  9. Кевин Дюрант (баскетбол) – 100,8 млн долларов;
  10. Джон Рам (гольф) – 100,7 млн долларов.

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Источник: Sportico
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Рейтинг Аль-Иттихад Интер Майами Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану Бензема Карим
Комментарии (2)
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Император Бомжей
1768587344
Кто б сомневался)) Футбол, да бокс в топ 3.. Всё логично! И всё это не в Европе
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Lilipyt
1768589340
Если учитывать то что Лео отказался от ЗП в 1.4 млрд. то сейчас довольно смешные суммы
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