Самые высокооплачиваемые спортсмены мира в 2025 году

Опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году по версии Sportico.
В первую десятку вошли только три футболиста. Лидером с огромным отрывом стал Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср».
- Криштиану Роналду (футбол) – 260 млн долларов;
- Сауль Альварес (бокс) – 137 млн долларов;
- Лионель Месси (футбол) – 130 млн долларов;
- Хуан Сото (бейсбол) – 129,2 млн долларов;
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 128,7 млн долларов;
- Карим Бензема (футбол) – 115 млн долларов;
- Стефен Карри (баскетбол) – 105,4 млн долларов;
- Сехэй Отани (бейсбол) – 102,5 млн долларов;
- Кевин Дюрант (баскетбол) – 100,8 млн долларов;
- Джон Рам (гольф) – 100,7 млн долларов.
Источник: Sportico