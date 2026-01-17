«Аль-Наср» Роналду вырвал победу после трех поражений подряд

«Аль-Наср» выиграл впервые в 2026 году.
Команда из Эр-Рияда дома победила «Аль-Шабаб» со счетом 3:2, упустив преимущество в два мяча по ходу встречи.
40-летний Криштиану Роналду провел весь матч, но голевыми действиями не отметился.
«Аль-Наср» прервал серию неудач – до сегодняшнего дня они потерпели три поражения подряд, а потеряли очки в четырех играх кряду.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 16 тур
Аль-Наср - Аль-Шабаб - 3:2 (2:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Яслам, 2 (в свои ворота); 2:0 - К. Коман, 8; 2:1 - М. Симакан, 31 (в свои ворота); 2:2 - К. Жуниор, 53; 3:2 - А. Гариб, 76.
Удаления: нет - В. Сьерро, 67 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»