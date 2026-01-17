Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Наср» Роналду вырвал победу после трех поражений подряд

«Аль-Наср» Роналду вырвал победу после трех поражений подряд

Вчера, 22:37

«Аль-Наср» выиграл впервые в 2026 году.

Команда из Эр-Рияда дома победила «Аль-Шабаб» со счетом 3:2, упустив преимущество в два мяча по ходу встречи.

40-летний Криштиану Роналду провел весь матч, но голевыми действиями не отметился.

«Аль-Наср» прервал серию неудач – до сегодняшнего дня они потерпели три поражения подряд, а потеряли очки в четырех играх кряду.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 16 тур
Аль-Наср - Аль-Шабаб - 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 - С. Яслам, 2 (в свои ворота); 2:0 - К. Коман, 8; 2:1 - М. Симакан, 31 (в свои ворота); 2:2 - К. Жуниор, 53; 3:2 - А. Гариб, 76.
Удаления: нет - В. Сьерро, 67 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Только один игрок забил 50 голов в Примере быстрее, чем Мбаппе 2
2 экс-игрока РПЛ попали в список лучших бомбардиров века 2
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира в 2025 году 3
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Наср
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Комличенко высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак»
20:55
Винисиус сообщил своему окружению об уходе из «Реала» в конце сезона
20:40
2
Лапорта стал президентом «Барселоны» благодаря Пересу: подробности
20:34
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
20:20
Комличенко высказался о комментарии Мохеби – игрок «Ростова» назвал его петухом
19:50
2
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
9
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
2
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18:28
11
Зинченко согласовал контракт с новым клубом
18:13
5
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
8
Все новости
Все новости
ФотоРоналду толкнул в голову лежащего вратаря
00:23
12
«Аль-Наср» Роналду вырвал победу после трех поражений подряд
Вчера, 22:37
ФотоСамые высокооплачиваемые спортсмены мира в 2025 году
16 января
3
Месси отказался от сумасшедшнего предложения из Саудовской Аравии
14 января
9
959-й гол Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения от «Аль-Хиляля»
12 января
2
Иньиго исключил возвращение в «Барсу»: «Это невозможно, Лапорта не сможет мне столько платить»
9 января
Реакция Роналду на второе подряд поражение «Аль-Насра»
8 января
1
958-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от второго поражения подряд
8 января
3
ФотоНазвана стоимость особняка Роналду под Лиссабоном с кранами из чистого золота
4 января
4
«Аль-Наср» Роналду потерпел первое поражение в чемпионате Саудовской Аравии
2 января
3
Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду»
2 января
3
Модрич ответил, кто лучше – Месси или Роналду
2025.12.31 18:36
1
Роналду впервые за 16 лет закончил календарный год без хет-триков
2025.12.30 23:23
957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков
2025.12.30 22:27
Маск отреагировал на публикацию Роналду
2025.12.29 08:45
Роналду – о 1000 голов: «Я сделаю это, если не будет травм, иншааллах»
2025.12.28 21:06
3
Стали известны планы Роналду после карьеры
2025.12.28 17:45
2
Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за нежной кожи
2025.12.28 15:43
2
Роналду подвел итоги года: «40 голов в 40 лет»
2025.12.28 12:51
Морган – после дубля Роналду: «Нет сомнений насчет величайшего бомбардира в истории»
2025.12.28 09:15
1
Роналду одной фразой прокомментировал дубль в ворота «Аль-Охдуда»
2025.12.27 21:25
40-летний Роналду оформил дубль против «Аль-Охдуда» (3:0), достигнув отметки в 956 голов
2025.12.27 19:50
5
ФотоРоналду обзавелся элитной недвижимостью на острове в Красном море
2025.12.23 17:55
17
«Динамо» не смогло вернуть бывшего тренера
2025.12.23 16:56
7
ФИФА сняла санкции с клуба Роналду
2025.12.23 00:24
ФотоБензема купил картину Пабло Пикассо
2025.12.22 17:56
ФИФА наложила бан на клуб Роналду
2025.12.21 12:58
В Саудовской Аравии выбрали тренера, который будет готовить сборную к ЧМ-2034
2025.12.19 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 