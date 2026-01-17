«Аль-Наср» Роналду вырвал победу после трех поражений подряд

«Аль-Наср» выиграл впервые в 2026 году.

Команда из Эр-Рияда дома победила «Аль-Шабаб» со счетом 3:2, упустив преимущество в два мяча по ходу встречи.

40-летний Криштиану Роналду провел весь матч, но голевыми действиями не отметился.

«Аль-Наср» прервал серию неудач – до сегодняшнего дня они потерпели три поражения подряд, а потеряли очки в четырех играх кряду.