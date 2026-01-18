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  • «Неом» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Неом» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 19:20
Неом
18.01.2026, воскресенье, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
42' М. аль-Брейк
49' Х. Тамбакти 66' Р. Невеш (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неом
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Салман Аль-Фараж
(К) ЦП
70
Саймон Буабре
АП
72
Амаду Коне
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
(К) ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Неом
26
Мустафа Малайека
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
97
Лучано Родригес
ЦФ
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
37
Кайо Сезар
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-2-1-3-1
81
Максимиану
4
Аль-Давсари
26
Хегази
93
Аль-Салули
25
Абди
2
аль-Брейк
7
Аль-Фараж
10
Бенрахма
72
Коне
70
Буабре
91
Ляказетт
4-1-2-1-2
17
88
Аль-Ями
87
Тамбакти
4
Мари
19
Эрнандес
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Нуньес
38
Леонардо
25
Абди
27
Хавсави
27
Хавсави
25
Абди
2
аль-Брейк
97
Родригес
97
Родригес
2
аль-Брейк
4
Мари
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
4
Мари
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
87
Тамбакти
78
Ладжами
78
Ладжами
87
Тамбакти
10
Малком
37
Сезар
37
Сезар
10
Малком
29
Нуньес
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
29
Нуньес
Остались в запасе
Неом
Аль-Хиляль
26
Мустафа Малайека
ВР
40
Али Аль-Асмари
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
40
Али Аль-Асмари
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
11
Хассан Аль-Али
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
71
Ахмед Абду
ЦФ
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Неом - Аль-Хиляль
1
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
11
Офсайды
0
1
Количество передач
301
444
Сейвы
6
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Хиляля», 16-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом»«Аль-Хиляль»

«Неом» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Неом
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