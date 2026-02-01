01.02.2026, воскресенье, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-2-2-3
1
Райкович
15
Кадеш
2
Митай
13
Шанкити
6
Фабиньо
2
Перейра
17
Думбия
10
Ауа
78
Фернандеш
80
Аль-Гамди
19
Диаби
4-3-2-1
1
Брага
27
Аль-Хавсави
33
Самир
2
4
23
20
Флорес
77
Аль-Дубаис
98
Бутобба
43
Тижанич
17
Джасим
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
17
Думбия
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
17
Думбия
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
19
Диаби
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
19
Диаби
80
Аль-Гамди
90
Хаджи
90
Хаджи
80
Аль-Гамди
77
Аль-Дубаис
29
29
77
Аль-Дубаис
23
6
Гуга
6
Гуга
23
98
Бутобба
8
Аль-Шаммери
8
Аль-Шаммери
98
Бутобба
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Нажма
50
Mohammed Al-Absi
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
94
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
17
Mohammed Mansour Mile
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
18
Абдулазиз Аль-Араби
ОП
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
17
Mohammed Mansour Mile
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Нажма
2
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
8
5
Офсайды
3
3
Количество передач
457
385
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Нажмы», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Нажма»
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Источник: «Бомбардир»