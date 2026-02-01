2 февраля на стадионе «Принц Халед бин Султан» в Наджране состоится матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Охдуд» примет «Неом». Хозяева, находящиеся в зоне вылета, отчаянно нуждаются в очках для спасения. Гости, идущие в середине таблицы, стремятся закрепиться в верхней половине турнирной таблицы. Встреча команд с разной турнирной мотивацией, но схожими проблемами в обороне, обещает быть конкурентной.

«Аль-Охдуд»

Коллектив подходит к матчу в тяжeлом турнирном положении, не побеждая в четырeх последних турах. Поражение от «Аль-Таавуна» (1:0) продолжило негативную серию. «Аль-Охдуд» демонстрирует минимальную результативность и имеет серьeзные проблемы как в атаке, так и в организации оборонительных действий, находясь в прямой зоне вылета.

«Неом»

Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. Уверенная победа над «Дамаком» (3:0) стала важным шагом для стабилизации положения. «Неом» обладает более качественным составом и лучшей турнирной позицией, но при этом часто допускает ошибки в защите.

Факты о командах:

«Аль-Охдуд»

Не может выиграть в 4 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Побеждал «Неом» в 3 последних домашних очных матчах

«Неом»

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Занимает 9-е место в турнирной таблице

Одержал победу над «Дамаком» (3:0) в прошлом туре

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Неом»

Анализ данных указывает на матч, в котором текущая форма и турнирное положение «Неома» вступают в противоречие с историческим домашним преимуществом «Аль-Охдуда» в личных встречах. Гости объективно сильнее: они занимают более высокое место в таблице и показывают лучшую игру в атаке. Однако их оборона нестабильна (1.60 пропущенных в среднем), что даeт шансы слабоатакующему «Аль-Охдуду». Ключевым фактором станет отчаяние хозяев, борющихся за выживание, и их память о прошлых успехах против этого соперника дома. «Неом» имеет все шансы на победу, но их нестабильность, особенно в защите, может сыграть злую шутку. Учитывая мотивацию «Аль-Охдуда» и их домашнюю историю против «Неома», наиболее вероятным сценарием видится упорная борьба с небольшим количеством голов, где хозяева могут добыть важное очко или даже одержать неожиданную победу.

Рекомендованные ставки: