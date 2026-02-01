Введите ваш ник на сайте
«Аль-Охдуд» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 2 февраля с коэффициентом 1.82

01 февраля 2026 8:14
Аль-Охдуд - Неом
02 февр. 2026, понедельник 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку

2 февраля на стадионе «Принц Халед бин Султан» в Наджране состоится матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Охдуд» примет «Неом». Хозяева, находящиеся в зоне вылета, отчаянно нуждаются в очках для спасения. Гости, идущие в середине таблицы, стремятся закрепиться в верхней половине турнирной таблицы. Встреча команд с разной турнирной мотивацией, но схожими проблемами в обороне, обещает быть конкурентной.

«Аль-Охдуд»

Коллектив подходит к матчу в тяжeлом турнирном положении, не побеждая в четырeх последних турах. Поражение от «Аль-Таавуна» (1:0) продолжило негативную серию. «Аль-Охдуд» демонстрирует минимальную результативность и имеет серьeзные проблемы как в атаке, так и в организации оборонительных действий, находясь в прямой зоне вылета.

«Неом»

Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. Уверенная победа над «Дамаком» (3:0) стала важным шагом для стабилизации положения. «Неом» обладает более качественным составом и лучшей турнирной позицией, но при этом часто допускает ошибки в защите.

Факты о командах:

«Аль-Охдуд»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждал «Неом» в 3 последних домашних очных матчах

«Неом»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Занимает 9-е место в турнирной таблице
  • Одержал победу над «Дамаком» (3:0) в прошлом туре

Прогноз на матч «Аль-Охдуд» – «Неом»

Анализ данных указывает на матч, в котором текущая форма и турнирное положение «Неома» вступают в противоречие с историческим домашним преимуществом «Аль-Охдуда» в личных встречах. Гости объективно сильнее: они занимают более высокое место в таблице и показывают лучшую игру в атаке. Однако их оборона нестабильна (1.60 пропущенных в среднем), что даeт шансы слабоатакующему «Аль-Охдуду». Ключевым фактором станет отчаяние хозяев, борющихся за выживание, и их память о прошлых успехах против этого соперника дома. «Неом» имеет все шансы на победу, но их нестабильность, особенно в защите, может сыграть злую шутку. Учитывая мотивацию «Аль-Охдуда» и их домашнюю историю против «Неома», наиболее вероятным сценарием видится упорная борьба с небольшим количеством голов, где хозяева могут добыть важное очко или даже одержать неожиданную победу.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.82
  • «Аль-Охдуд» не проиграет (двойной шанс 1X) – коэффициент 1.70

1.82
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Охдуд
18+
  • Читайте нас: 