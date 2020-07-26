The Sun: капитан «Уотфорда» Дини назвал репортера ублюдком после вопроса о завершении карьеры

Форвард «Уотфорда» Трой Дини оскорбил репортера Sky Sports, разозлившись на вопрос о завершении карьеры.

Как сообщает The Sun, после матча с «Арсеналом» журналист сначала задал Дини вопрос о будущем в «Уотфорде», игрок ответил: «Я не знаю, был ли этот матч последним за «Уотфорд». Если мне пора, то так и будет». После этого репортер спросил, закончит ли Дини карьеру этим летом, на что 32-летний футболист возмутился, ответив: «Я еще не такой старый, нахальный ты ублюдок».

После своих слов Дини почти сразу извинился перед репортером.