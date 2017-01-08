Китайский клуб хочет приобрести нападающего «Уотфорда» за 25 миллионов

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини попал в сферу интересов «Хэбэй Чайна Форчун». По информации источника, китайский клуб готов заплатить за 28-летнего форварда 25 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, что ранее продолжение карьеры футболиста связывали с «Лестером».

Действующий контракт Дини с «Уотфордом» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «шершней» в АПЛ 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.