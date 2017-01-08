Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Китайский клуб хочет приобрести нападающего «Уотфорда» за 25 миллионов

    Нападающий «Уотфорда» Трой Дини попал в сферу интересов «Хэбэй Чайна Форчун». По информации источника, китайский клуб готов заплатить за 28-летнего форварда 25 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, что ранее продолжение карьеры футболиста связывали с «Лестером».

    Действующий контракт Дини с «Уотфордом» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «шершней» в АПЛ 20 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2017 21:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 января 2017, 14:27

      Китайцы охренели совсем. Уже и за всякий шлак мегаденьги отваливают..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 января 2017, 05:06

      хорошая сумма, можно отпускать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11