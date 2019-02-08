Дини – фанатам «Уотфорда»: «Дайте нам самим выбить дерьмо из «Эвертона»

Форвард «Уотфорда» Трой Дини перед матчем 26-го тура АПЛ против «Эвертона» посоветовал болельщикам своей команды не отвлекаться на главного тренера «ирисок» Марку Силву.

Португальский специалист тренировал «Уотфорд» всего полгода и был уволен со своего поста в январе прошлого года.

«Мы бы предпочли, чтобы наши фанаты оставили Марку Силву в покое, иначе это будет только мотивировать соперников. Оставьте его в покое, дайте нам самим выбить из них дерьмо.

Люди, которые работают в «Эвертоне», отличные. Но не тренер», – заявил форвард.