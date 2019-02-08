Дини – фанатам «Уотфорда»: «Дайте нам самим выбить дерьмо из «Эвертона»

все таки интересный оборот - выбить дерьмо из кого то... по сути, это ведь ужасно - только представьте, бить кого то пока тот не обосрется...
Форвард «Уотфорда» Трой Дини перед матчем 26-го тура АПЛ против «Эвертона» посоветовал болельщикам своей команды не отвлекаться на главного тренера «ирисок» Марку Силву.
Португальский специалист тренировал «Уотфорд» всего полгода и был уволен со своего поста в январе прошлого года.
«Мы бы предпочли, чтобы наши фанаты оставили Марку Силву в покое, иначе это будет только мотивировать соперников. Оставьте его в покое, дайте нам самим выбить из них дерьмо.
Люди, которые работают в «Эвертоне», отличные. Но не тренер», – заявил форвард.
- В текущем сезоне на счету Дини пять голов и две результативные передачи в 22 матчах.
- «Уотфорд» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. «Эвертон» с 33 баллами – девятый.