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  • Форвард «Уотфорда» Дини стал покровителем ЛГБТ-группировки фанатов

Форвард «Уотфорда» Дини стал покровителем ЛГБТ-группировки фанатов

19 февраля 2020, 14:53
27

Капитаны мужской и женской команд «Уотфорда» Трой Дини и Хелен Уорд взяли шефство над ЛГБТ-группировкой болельщиков «шершней».

«Я рад стать покровителем Proud Hornets и союзником для наших фанатов из ЛГБТ-сообщества. Это показывает, что наш клуб снова лидирует в борьбе за равные права. Это большая честь для меня», – сказал Дини.

  • Группировка Proud Hornets («Гордые шершни») была основана в 2018 году. Она борется с гомофобией и дискриминацией.
  • В апреле 2019 года Дини стал одним из футболистов АПЛ, присоединившихся к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) по борьбе с расизмом (Enough).
  • «Уотфорд» находится в зоне вылета АПЛ, занимая 19-е место с 24 очками.

Источник: Официальный сайт «Уотфорда»
Англия. Премьер-лига Уотфорд Дини Трой
Комментарии (27)
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mihail200606
1582113628
Снова лидирует.. Когда то они за их права уже боролись? Интересно в чем шефство будет выражаться..
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Dizayner
1582116511
а причем тут футбол?
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Benifacto
1582116958
за равные права. иптить а кто за права норм мужиков и девок будет топить??? нелюди ипаные....и бомбардир нелучше, вывесел в топ эту дичь, кто они такие? этот Дани, первый раз о нем слышу....вот он Паноптикум!!!
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zabvo9406
1582118022
Б л яяяя, вокруг одни *******,куда деваться, куда докатился мир????!!!
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_MATRIX_
1582119352
Фан-п.и.д.о.р.ы. идут. Берегите свои... ворота ;-)
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Danish Dynamite
1582119927
Там это норма, там это поощряется. Пару лет назад Эриксен вывел датчан на товарняк с радужной повязкой в знак поддержки ЛГБТ. Мне кажется, не надо удивляться и злиться. Они там не хорошие и не плохие, просто другие.
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Cules2013
1582123624
у Уотфорда есть проблемы поважнее. например, как из АПЛ не вылететь
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DOCTOR PENALTY
1582124752
Опять какая-то мразь затащила эту тему на Бомбардир.
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TOL47
1582126828
отпраздную вылет уотфорда в чемпионшип.
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Спартач_навсегда
1582128112
мда..... дебилы
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