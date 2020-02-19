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    Форвард «Уотфорда» Дини стал покровителем ЛГБТ-группировки фанатов

    Капитаны мужской и женской команд «Уотфорда» Трой Дини и Хелен Уорд взяли шефство над ЛГБТ-группировкой болельщиков «шершней».

    «Я рад стать покровителем Proud Hornets и союзником для наших фанатов из ЛГБТ-сообщества. Это показывает, что наш клуб снова лидирует в борьбе за равные права. Это большая честь для меня», – сказал Дини.

    • Группировка Proud Hornets («Гордые шершни») была основана в 2018 году. Она борется с гомофобией и дискриминацией.
    • В апреле 2019 года Дини стал одним из футболистов АПЛ, присоединившихся к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) по борьбе с расизмом (Enough).
    • «Уотфорд» находится в зоне вылета АПЛ, занимая 19-е место с 24 очками.

    Источник: Официальный сайт «Уотфорда»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      boroda82 23 минуты назад

      Придется кочегаров набивать.......

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      Рейтинг: +6868

      mihail200606 44 минуты назад

      Снова лидирует.. Когда то они за их права уже боролись? Интересно в чем шефство будет выражаться..

      1
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      Рейтинг: +13428

      bset 47 минут назад

      Это тот чувак, что забил Лестеру на последней минуте после незабитого Лестером пенальти и вывел команду в АПЛ?)

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