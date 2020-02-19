Форвард «Уотфорда» Дини стал покровителем ЛГБТ-группировки фанатов

Капитаны мужской и женской команд «Уотфорда» Трой Дини и Хелен Уорд взяли шефство над ЛГБТ-группировкой болельщиков «шершней».
«Я рад стать покровителем Proud Hornets и союзником для наших фанатов из ЛГБТ-сообщества. Это показывает, что наш клуб снова лидирует в борьбе за равные права. Это большая честь для меня», – сказал Дини.
- Группировка Proud Hornets («Гордые шершни») была основана в 2018 году. Она борется с гомофобией и дискриминацией.
- В апреле 2019 года Дини стал одним из футболистов АПЛ, присоединившихся к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) по борьбе с расизмом (Enough).
- «Уотфорд» находится в зоне вылета АПЛ, занимая 19-е место с 24 очками.
Источник: Официальный сайт «Уотфорда»