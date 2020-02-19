Форвард «Уотфорда» Дини стал покровителем ЛГБТ-группировки фанатов

Капитаны мужской и женской команд «Уотфорда» Трой Дини и Хелен Уорд взяли шефство над ЛГБТ-группировкой болельщиков «шершней».

«Я рад стать покровителем Proud Hornets и союзником для наших фанатов из ЛГБТ-сообщества. Это показывает, что наш клуб снова лидирует в борьбе за равные права. Это большая честь для меня», – сказал Дини.