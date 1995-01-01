19-20 апреля игроки АПЛ бойкотируют соцсети в рамках борьбы с расизмом

Футболисты английской Премьер-лиги присоединились к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) по борьбе с расизмом.

С 19-го по 20-е апреля они откажутся от социальных сетей, чтобы показать единство и призвать футбольное сообщество к борьбе с дискриминацией в интернете.

Сообщается, что бойкотировать социальные сети будут Крис Смоллинг, Дэнни Роуз, Трой Дини, Уэс Морган и Адебайо Акинфенва.

В кампании Enough («Хватит») также участвуют игроки мужских и женских команд всех дивизионов Англии и Уэльса.