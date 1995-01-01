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    19-20 апреля игроки АПЛ бойкотируют соцсети в рамках борьбы с расизмом

    Футболисты английской Премьер-лиги присоединились к акции Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) по борьбе с расизмом.

    С 19-го по 20-е апреля они откажутся от социальных сетей, чтобы показать единство и призвать футбольное сообщество к борьбе с дискриминацией в интернете.

    Сообщается, что бойкотировать социальные сети будут Крис Смоллинг, Дэнни Роуз, Трой Дини, Уэс Морган и Адебайо Акинфенва.

    В кампании Enough («Хватит») также участвуют игроки мужских и женских команд всех дивизионов Англии и Уэльса.

    Источник: PFA

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    Сегодня, 21:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      overlom 32 минуты назад

      Маразм крепчал...

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