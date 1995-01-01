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    Игроки АПЛ хотят разместить на футболках вместо имен слоган в поддержку чернокожих

    Футболисты АПЛ примут участие в акции в поддержку чернокожих, сообщает ESPN.

    Игроки хотят выйти на игры ближайшего тура чемпионата в футболках с надписью Black Lives Matter, которая заменит на форме имена. Инициатива принадлежит группе капитанов клубов, самый активный среди них полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Также идею поддержали защитник «Арсенала» Эктор Бельерин и форвард «Уотфорда» Трой Дини. Помимо этого, футболисты некоторых клубов хотят встать не одно колено перед началом матчей.

    Поддержку погибшему в США афроамериканцу Джорджу Флойду выразили футболисты Бундеслиги. В частности, Джейдон Санчо продемонстрировал майку с надписью «правосудие за Джорджа Флойда», за что получил желтую карточку.

    • АПЛ возобновится 17 июня.
    • В чемпионате с 25-очковым отрывом лидирует «Ливерпуль».

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +661

      Юрэс 17 минут назад

      Я за ЕВРОПУ!!!! ( не спи.....НУТЬ БЫ чего-то лишнего)

      0
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      Рейтинг: +2428

      mutabor0992 24 минуты назад

      Ну это уже просто достало!Сколько можно, уже этих приматов поддерживать?

      0
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      Рейтинг: +1953

      serhio80 1 час назад

      да хоть куй черный на лоб себе пришейте

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4679

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Ахринеть сколько чести наркоману преступнику, у которого множество ходок, который приставлял пистолет к животу беременной белой женщине. Это просто пздц. Столько белый людей погибло в этих погромах и бесчинствах, но поддерживать всё равно надо обезьян, который и так никто не притесняет

      4
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      Рейтинг: +15042

      bset 1 час назад

      Друзья, что вы к ним прицепились? Известные личности зарабатывают себе политические очки. В будущем их будут звать в шоу различные и платить как борцам против дискриминации черных и гомосексуалов. Они могут про них как угодно думать, но на публику важно попасть в эту волну. Это все маркетинг - о них пишут новости, им предлагают контракты, на них чаще ходить начинают, их футболки чаще покупают. Никто же не говорит в защиту россиянина, которого дома расстреляли. Потому что он не мировой тренд. А вот такой тренд поддержать - это пожалуйста. И для них это ничего не стоит. Они не за свои деньги футболки новые печатают, при этом общественность западную они "удовлетворят". Просто грамотно умеют работать с публикой, вот и все.

      3
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      Рейтинг: +500

      elessar arnor > bset 1 час назад

      и только духовной Россиюшке на это пох, есть плюсы, когда живешь именно в этой стране

      -1
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      Рейтинг: +3401

      Борат 2 часа назад

      ну и пусть ещё в радужных майках выходят в поддержку г0миков и спартачей !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +2085

      "supermax" > Борат 1 час назад

      д.о.л.б.о.е.б...д.о.л.б.о.е.б.и.н.а

      3
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      Рейтинг: +1953

      serhio80 > Борат 58 минут назад

      зачем тебе поддержка? радужное чепушило)

      1
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      Рейтинг: +2828

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      Чего уж мелочиться. Набейте себе татухи со словами поддержки. На лбу!

      6
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