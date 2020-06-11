Игроки АПЛ хотят разместить на футболках вместо имен слоган в поддержку чернокожих

Футболисты АПЛ примут участие в акции в поддержку чернокожих, сообщает ESPN.

Игроки хотят выйти на игры ближайшего тура чемпионата в футболках с надписью Black Lives Matter, которая заменит на форме имена. Инициатива принадлежит группе капитанов клубов, самый активный среди них полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Также идею поддержали защитник «Арсенала» Эктор Бельерин и форвард «Уотфорда» Трой Дини. Помимо этого, футболисты некоторых клубов хотят встать не одно колено перед началом матчей.

Поддержку погибшему в США афроамериканцу Джорджу Флойду выразили футболисты Бундеслиги. В частности, Джейдон Санчо продемонстрировал майку с надписью «правосудие за Джорджа Флойда», за что получил желтую карточку.