Дини не хочет продлевать контракт с «Уотфордом», чтобы перейти в «Лестер»

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини не хочет продлевать контракт со своей нынешней командой, чтобы во время летнего трансферного окна стать игроком «Лестера».

Сообщается, что руководство «шершней» отказало чемпиону Англии в продаже футболиста и предложило 27-летнему англичанину контракт на повышенных условиях. Однако Дини отказался в надежде, что «лисы» все же сумеют его приобрести.

По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 9 миллионов евро. В прошедшем сезоне Дини провел за «Уотфорд» в АПЛ 38 матчей, в которых забил 13 голов.