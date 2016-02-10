Кубок Англии. «Вест Хэм» выбил «Ливерпуль»

В повторном матче 1/16 финала Кубка Англии "Вест Хэм" добился победы над "Ливерпулем". Счет в концовке первого тайма открыл форвард хозяев Майкл Антонио. В начале второй половины хавбек "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо восстановил равновесие. Матч перешел в дополнительное время и команды уже готовились к послематчевым пенальти, но на последней минуте защитник "Вест Хэма" Анжело Огбонна принес своей команде победу и выход в 1/8 финала.

Кубок Англии. 1/16 финала. Повторный матч

Вест Хэм - Ливерпуль - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Антонио, 45; 1:1 - Коутиньо, 48; 2:1 - Огбонна, 120