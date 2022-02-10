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  • Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»

Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»

10 февраля 2022, 14:50
17

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал поступок одноклубника Курта Зума.

  • Футболист ударил ногой кошку.
  • Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
  • Француз извинился за свой поступок.

«У меня вопрос. Считаете ли вы, что этот поступок хуже расизма? Я не одобряю его поступок. И не согласен с тем, что он сделал. Но есть люди, которых поймали и осудили за расизм, и после этого они играли в футбол.

Их дисквалифицировали на восемь матчей, а сейчас люди призывают выгнать человека и лишить его средств к существованию.

Я просто хочу задать всем вопрос: разве поступок Зума хуже, чем то, что сделали люди, осужденные за расизм?» – сказал Антонио.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Антонио Майкл Зума Курт
Комментарии (17)
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mangust4444
1644494473
Хуже
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GermanVo
1644495508
Лишь бы расизм свой куда-нибудь приплести. Что бы не случилось, сразу надо вставить свои пять копеек с расизмом. Странно, что ещё молчат слабозадые и всякие трансформеры.
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SuperNils
1644496066
Конечно, хуже. Котики милые, их нельзя обижать, а чёрные сами за себя могут постоять.
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CSKA471
1644496278
Бедные, бедные богатые афроамериканцы(((а разве они нам не называют снежками, белыми и т.д.???какие же санкции в отношении них???
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Томик
1644497234
Вот говнюки. Если перевести "Он же н.е.г.р - ему можно!"
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Fusballer
1644497472
А если бы белый футболист черную кошку пнул?
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zarsm
1644497509
Да, хуже. Достали уже, вечно угнетенные ска.
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Hala Madrid
1644498478
Какая связь вообще с расизмом? Или кошка его обозвала словом на букву Н? Или чёрным теперь можно всё, прикрываясь расизмом? Странные аргументы
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altezzik
1644500616
Cats lives matter!
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TANNER
1644521904
Очевидно же что жизнь кошечек важнее жизни черножопых. Что тут еще можно обсуждать?
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