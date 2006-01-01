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    Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»

    Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал поступок одноклубника Курта Зума.

    • Футболист ударил ногой кошку.
    • Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
    • Француз извинился за свой поступок.

    «У меня вопрос. Считаете ли вы, что этот поступок хуже расизма? Я не одобряю его поступок. И не согласен с тем, что он сделал. Но есть люди, которых поймали и осудили за расизм, и после этого они играли в футбол.

    Их дисквалифицировали на восемь матчей, а сейчас люди призывают выгнать человека и лишить его средств к существованию.

    Я просто хочу задать всем вопрос: разве поступок Зума хуже, чем то, что сделали люди, осужденные за расизм?» – сказал Антонио.

    Дешам – об инциденте Зума с кошкой: «Недопустимая жестокость»

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    Источник: Sky Sports

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