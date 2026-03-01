Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Победитель ЛЧ Зума, которого предлагали в РПЛ, нашел новый клуб

Победитель ЛЧ Зума, которого предлагали в РПЛ, нашел новый клуб

1 марта, 10:10

Защитник Курт Зума нашел новый клуб. Он подписал контракт с «Аль-Васлом» из ОАЭ.

Продолжительность соглашения – до лета 2026 года. Ранее французского футболиста предлагали клубам чемпионата России.

В ближайшем раунде плей-офф азиатской Лиги чемпионов 2 «Аль-Васл» встретится с «Аль-Насром» Криштиану Роналду.

  • Последним клубом 31-летнего Зума был румынский ЧФР, который он покинул в январе. Сейчас игрок стоит 4 миллиона евро.
  • Больше всего матчей в карьере Курт провел за «Челси» (151 встреча, десять забитых мячей, четыре ассиста). С командой он брал Лигу чемпионов.
  • На счету Зума 11 матчей за сборную Франции, один гол.

Еще по теме:
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ 4
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси» и сборной Франции 19
Источник: Transfermarkt
ОАЭ. Первый дивизион Франция. Лига 1 Трансферы Аль-Васл Зума Курт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
1
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
12
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
10
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
5
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Все новости
Все новости
Победитель ЛЧ Зума, которого предлагали в РПЛ, нашел новый клуб
1 марта
Балотелли подвергся расистским оскорблениям в ОАЭ
12 февраля
1
ФотоЭкс-тренер «Спартака» возглавил клуб из ОАЭ
8 февраля
2
ФотоБалотелли подписал контракт с новым клубом – он занимает последнее место в своей лиге
11 января
2
Балотелли нашел новую команду
7 января
1
Фото36-летний Тадич подписал контракт с новым клубом
2025.08.08 18:18
ФотоПирло возглавил команду, за которую ранее играл Промес
2025.07.25 11:08
Реакция Азмуна на завершение конфликта Ирана и Израиля
2025.06.25 18:55
2
Каррера высказался о ситуации с Промесом
2025.06.13 12:54
1
Колыванов – о Промесе: «На него посмотришь – добрый мальчик»
2025.06.13 09:06
4
Губерниев – о сроке для Промеса: «Главное, чтобы «Спартак» его потом главным тренером не взял»
2025.06.13 08:25
4
Промес эмоционально высказался об уголовном преследовании в Нидерландах
2025.06.09 19:19
1
Реакция прокуратуры на желание Промеса вернуться в Нидерланды без ареста
2025.06.09 18:06
2
Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии
2025.06.09 16:41
12
Промес оформил пента-трик в ОАЭ
2025.05.30 23:46
1
Промесу предложили контракт на сезон-2025/26
2025.05.15 12:57
3
Назван клуб, в который летом может перейти Промес
2025.05.13 07:50
3
ФотоЭкс-тренер «Краснодара» Ивич нашел новую команду
2025.02.04 17:43
4
Гендиректор «Юнайтед» – о Промесе в «Спартаке»: «Чистое инфоцыганство»
2025.01.30 19:30
1
Российский футболист переходит в «Аль-Иттифак»
2025.01.02 18:56
3
ВидеоПромес забил прямым ударом со штрафного
2024.11.18 22:54
4
ВидеоПромес забил третий гол за «Дубай Юнайтед»
2024.11.08 18:39
6
ВидеоПромес забил победный гол за «Юнайтед» в дебютном матче
2024.10.26 17:58
3
Промес дебютировал за клуб из Дубая
2024.10.26 16:20
25
Промеса разрешили внести в заявку нового клуба
2024.10.23 16:57
Клубу из ОАЭ не дают зарегистрировать Промеса
2024.09.25 21:21
2
В «Дубай Юнайтед» рассказали о зарплате Промеса
2024.09.07 15:23
11
«В Дубай Юнайтед» прокомментировали подписание Промеса
2024.09.06 08:56
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 