Победитель ЛЧ Зума, которого предлагали в РПЛ, нашел новый клуб

Защитник Курт Зума нашел новый клуб. Он подписал контракт с «Аль-Васлом» из ОАЭ.
Продолжительность соглашения – до лета 2026 года. Ранее французского футболиста предлагали клубам чемпионата России.
В ближайшем раунде плей-офф азиатской Лиги чемпионов 2 «Аль-Васл» встретится с «Аль-Насром» Криштиану Роналду.
- Последним клубом 31-летнего Зума был румынский ЧФР, который он покинул в январе. Сейчас игрок стоит 4 миллиона евро.
- Больше всего матчей в карьере Курт провел за «Челси» (151 встреча, десять забитых мячей, четыре ассиста). С командой он брал Лигу чемпионов.
- На счету Зума 11 матчей за сборную Франции, один гол.
Источник: Transfermarkt