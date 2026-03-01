Победитель ЛЧ Зума, которого предлагали в РПЛ, нашел новый клуб

Защитник Курт Зума нашел новый клуб. Он подписал контракт с «Аль-Васлом» из ОАЭ.

Продолжительность соглашения – до лета 2026 года. Ранее французского футболиста предлагали клубам чемпионата России.

В ближайшем раунде плей-офф азиатской Лиги чемпионов 2 «Аль-Васл» встретится с «Аль-Насром» Криштиану Роналду.