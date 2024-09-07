В «Дубай Юнайтед» рассказали о зарплате Промеса

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану раскрыл финансовые детали сотрудничества с Квинси Промесом.
– Можете озвучить годовой бюджет «Дубай Юнайтед»?
– Это конфиденциальная информация, как и вопросы контрактов.
– Какую часть бюджета в процентном соотношении «съел» приход Промеса?
– Он перешел к нам как свободный агент, но его зарплата – это где-то 15 процентов годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть.
- Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
- Летом его контракт со «Спартаком» истек. На этой неделе он подписал соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «РБ Спорт»