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В «Дубай Юнайтед» рассказали о зарплате Промеса

7 сентября 2024, 15:23
11

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану раскрыл финансовые детали сотрудничества с Квинси Промесом.

– Можете озвучить годовой бюджет «Дубай Юнайтед»?

– Это конфиденциальная информация, как и вопросы контрактов.

– Какую часть бюджета в процентном соотношении «съел» приход Промеса?

– Он перешел к нам как свободный агент, но его зарплата – это где-то 15 процентов годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть.

  • Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
  • Летом его контракт со «Спартаком» истек. На этой неделе он подписал соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
  • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «РБ Спорт»
ОАЭ. Про Лига Промес Квинси
Комментарии (11)
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...уефан
1725716292
...хитрожопый румын)...
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Пингвины Антарктиды/Толян
1725718059
Для чего с такой зарплатой ещё и кокосами торговать ?
Ответить
FWSPM
1725720107
Свободу Антону Промесу
Ответить
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