В «Дубай Юнайтед» рассказали о зарплате Промеса

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану раскрыл финансовые детали сотрудничества с Квинси Промесом.

– Можете озвучить годовой бюджет «Дубай Юнайтед»?

– Это конфиденциальная информация, как и вопросы контрактов.

– Какую часть бюджета в процентном соотношении «съел» приход Промеса?

– Он перешел к нам как свободный агент, но его зарплата – это где-то 15 процентов годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть.