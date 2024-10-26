Промес забил победный гол за «Юнайтед» в дебютном матче

Вингер «Юнайтед» из Дубая Квинси Промес забил гол на 35-й минуте матча с «Хаттой» в 4-м туре первого дивизиона ОАЭ (вторая по уровню лига страны). Этот мяч оказался победным для его команды, которая выиграла со счетом 3:1.
Бывший футболист «Спартака» провел полный матч. Для Промеса это первая официальная игра с 9 декабря 2023 года.
- 32-летний Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента.
- Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Источник: «Бомбардир»