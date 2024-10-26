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Промес забил победный гол за «Юнайтед» в дебютном матче

26 октября 2024, 17:58
3

Вингер «Юнайтед» из Дубая Квинси Промес забил гол на 35-й минуте матча с «Хаттой» в 4-м туре первого дивизиона ОАЭ (вторая по уровню лига страны). Этот мяч оказался победным для его команды, которая выиграла со счетом 3:1.

Бывший футболист «Спартака» провел полный матч. Для Промеса это первая официальная игра с 9 декабря 2023 года.

  • 32-летний Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента.
  • Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «Бомбардир»
ОАЭ. Про Лига Промес Квинси
Комментарии (3)
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raritet
1729957142
Теперь нужно еще и за Юнайтед следить.
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...уефан
1729957318
...давай, Антоха, набирай форму и Новый год в Москве встречай...
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timon2401
1729957604
Антоха формы не теряет!! ждем к весне в красно-белый спартаковский коллектив!!!
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