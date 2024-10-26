Промес забил победный гол за «Юнайтед» в дебютном матче

Вингер «Юнайтед» из Дубая Квинси Промес забил гол на 35-й минуте матча с «Хаттой» в 4-м туре первого дивизиона ОАЭ (вторая по уровню лига страны). Этот мяч оказался победным для его команды, которая выиграла со счетом 3:1.

Бывший футболист «Спартака» провел полный матч. Для Промеса это первая официальная игра с 9 декабря 2023 года.