Промес эмоционально высказался об уголовном преследовании в Нидерландах

Экс-спартаковец Квинси Промес сделал заявление об уголовном преследовании в Нидерландах.
Сообщалось, что 33-летний футболист может вернуться для дачи показаний в суде, но только при условии, что его не арестуют.
«Люди часто говорили, что я в бегах, но это не так. Я давно пытаюсь связаться с органами правосудия, чтобы решить этот вопрос. Хочу сам за себя отвечать [в суде] в Нидерландах и продолжить свою карьеру.
Я готов несколько раз летать в Нидерланды и обратно, когда меня будут вызывать – тогда я смогу просто продолжать играть в футбол. Это то, чего я хочу.
Считаю ли я себя виновным? Мой адвокат советовал не отвечать на такие вопросы. [Уголовные дела] – это темное облако, которое висит над твоей головой.
Когда все закончится, что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность. Я уважаю правовую систему», – сказал Промес.
- Сейчас Квинси находится в ОАЭ и выступает за «Юнайтед» из Дубая.
- В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».