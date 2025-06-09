Промес эмоционально высказался об уголовном преследовании в Нидерландах

Экс-спартаковец Квинси Промес сделал заявление об уголовном преследовании в Нидерландах.

Сообщалось, что 33-летний футболист может вернуться для дачи показаний в суде, но только при условии, что его не арестуют.

«Люди часто говорили, что я в бегах, но это не так. Я давно пытаюсь связаться с органами правосудия, чтобы решить этот вопрос. Хочу сам за себя отвечать [в суде] в Нидерландах и продолжить свою карьеру.

Я готов несколько раз летать в Нидерланды и обратно, когда меня будут вызывать – тогда я смогу просто продолжать играть в футбол. Это то, чего я хочу.

Считаю ли я себя виновным? Мой адвокат советовал не отвечать на такие вопросы. [Уголовные дела] – это темное облако, которое висит над твоей головой.

Когда все закончится, что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность. Я уважаю правовую систему», – сказал Промес.