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Промес эмоционально высказался об уголовном преследовании в Нидерландах

Сегодня, 19:19
2

Экс-спартаковец Квинси Промес сделал заявление об уголовном преследовании в Нидерландах.

Сообщалось, что 33-летний футболист может вернуться для дачи показаний в суде, но только при условии, что его не арестуют.

«Люди часто говорили, что я в бегах, но это не так. Я давно пытаюсь связаться с органами правосудия, чтобы решить этот вопрос. Хочу сам за себя отвечать [в суде] в Нидерландах и продолжить свою карьеру.

Я готов несколько раз летать в Нидерланды и обратно, когда меня будут вызывать – тогда я смогу просто продолжать играть в футбол. Это то, чего я хочу.

Считаю ли я себя виновным? Мой адвокат советовал не отвечать на такие вопросы. [Уголовные дела] – это темное облако, которое висит над твоей головой.

Когда все закончится, что бы ни решил закон, я возьму на себя ответственность. Я уважаю правовую систему», – сказал Промес.

  • Сейчас Квинси находится в ОАЭ и выступает за «Юнайтед» из Дубая.
  • В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».

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Источник: RTL
ОАЭ. Про Лига Нидерланды. Эредивизие Юнайтед ФК Нидерланды Промес Квинси
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Комментарии (2)
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кайрос
1749487318
Считаю ли я себя виновным? Мой адвокат советовал не отвечать на такие вопросы===== Гы гы Братуху своего порезал ножом...
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aroslawow
1749488346
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