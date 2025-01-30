Гендиректор «Юнайтед» – о Промесе в «Спартаке»: «Чистое инфоцыганство»

Генеральный директор «ФК Юнайтед» из Дубая Илие Чебану дал понять, что сейчас нет предпосылок для возвращения Квинси Промеса в «Спартак».
«Разговоры о возвращении Промеса в «Спартак»? Это наш игрок, я говорил об этом со дня подписания контракта.
У нас есть рабочий контракт с Квинси: дата завершения, условия – они конфиденциальны с нашей и с его стороны. Федерация футбола, которая регистрировала его, тоже не имеет права разглашать.
Мы тоже можем сказать, что к нам переходит Криштиану Роналду. Это чистое инфоцыганство, я не хочу этим заниматься.
Сегодня ничего нет, если будет официальный запрос на трансфер – это другое. Важны и личные мотивы, тогда можно будет о чем-то говорить.
Сейчас нашей команде нужно прыгнуть выше головы, мы только урегулировали баланс в команде, и в таких историях я участвовать не хочу.
Квинси дал свою позицию, что не хочет высказываться. Насколько знаю, люди из «Спартака» тоже об этом не говорят», – сказал Чебану.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.