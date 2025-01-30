Гендиректор «Юнайтед» – о Промесе в «Спартаке»: «Чистое инфоцыганство»

Генеральный директор «ФК Юнайтед» из Дубая Илие Чебану дал понять, что сейчас нет предпосылок для возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

«Разговоры о возвращении Промеса в «Спартак»? Это наш игрок, я говорил об этом со дня подписания контракта.

У нас есть рабочий контракт с Квинси: дата завершения, условия – они конфиденциальны с нашей и с его стороны. Федерация футбола, которая регистрировала его, тоже не имеет права разглашать.

Мы тоже можем сказать, что к нам переходит Криштиану Роналду. Это чистое инфоцыганство, я не хочу этим заниматься.

Сегодня ничего нет, если будет официальный запрос на трансфер – это другое. Важны и личные мотивы, тогда можно будет о чем-то говорить.

Сейчас нашей команде нужно прыгнуть выше головы, мы только урегулировали баланс в команде, и в таких историях я участвовать не хочу.

Квинси дал свою позицию, что не хочет высказываться. Насколько знаю, люди из «Спартака» тоже об этом не говорят», – сказал Чебану.