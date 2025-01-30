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  • Гендиректор «Юнайтед» – о Промесе в «Спартаке»: «Чистое инфоцыганство»

Гендиректор «Юнайтед» – о Промесе в «Спартаке»: «Чистое инфоцыганство»

Генеральный директор «ФК Юнайтед» из Дубая Илие Чебану дал понять, что сейчас нет предпосылок для возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

«Разговоры о возвращении Промеса в «Спартак»? Это наш игрок, я говорил об этом со дня подписания контракта.

У нас есть рабочий контракт с Квинси: дата завершения, условия – они конфиденциальны с нашей и с его стороны. Федерация футбола, которая регистрировала его, тоже не имеет права разглашать.

Мы тоже можем сказать, что к нам переходит Криштиану Роналду. Это чистое инфоцыганство, я не хочу этим заниматься.

Сегодня ничего нет, если будет официальный запрос на трансфер – это другое. Важны и личные мотивы, тогда можно будет о чем-то говорить.

Сейчас нашей команде нужно прыгнуть выше головы, мы только урегулировали баланс в команде, и в таких историях я участвовать не хочу.

Квинси дал свою позицию, что не хочет высказываться. Насколько знаю, люди из «Спартака» тоже об этом не говорят», – сказал Чебану.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: Sport24

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Комментарии (1)
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Anton01011969
1738263280
Молодец гендиректор!!! Нашим бы поучиться у него!!!
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