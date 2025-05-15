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Промесу предложили контракт на сезон-2025/26

Сегодня, 12:57
2

«Юнайтед» хочет сохранить у себя вингера Квинси Промеса.

«В данный момент мы находимся в процессе переговоров с Квинси Промесом о продлении контракта», – сообщили в отделе маркетинга клуба.

  • Нынешний контракт клуба из второго по статусу дивизиона ОАЭ с нидерландцем рассчитан до 30 июня.
  • 33-летний форвард забил за команду 14 голов в этом сезоне.
  • Он выступает за «Юнайтед» с сентября 2024 года.
  • Нидерландец играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: Sport24
ОАЭ. Про Лига Юнайтед ФК Промес Квинси
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Комментарии (2)
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...уефан
1747304351
...эх, Антоха ты - Антоха!...
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k611
1747306798
Сейчас у Промеса особых вариантов нет
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