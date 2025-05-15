Промесу предложили контракт на сезон-2025/26

«Юнайтед» хочет сохранить у себя вингера Квинси Промеса.
«В данный момент мы находимся в процессе переговоров с Квинси Промесом о продлении контракта», – сообщили в отделе маркетинга клуба.
- Нынешний контракт клуба из второго по статусу дивизиона ОАЭ с нидерландцем рассчитан до 30 июня.
- 33-летний форвард забил за команду 14 голов в этом сезоне.
- Он выступает за «Юнайтед» с сентября 2024 года.
- Нидерландец играл за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Источник: Sport24