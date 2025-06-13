Каррера высказался о ситуации с Промесом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о ситуации с экс-вингером красно-белых Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ.

«Мне жаль, что с ним случилось… И он это переживает… Посмотрим, чем всe это закончится, и если он виновен, то будет справедливо, если он заплатит!» – сказал Каррера.