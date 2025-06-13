Каррера высказался о ситуации с Промесом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о ситуации с экс-вингером красно-белых Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ.
«Мне жаль, что с ним случилось… И он это переживает… Посмотрим, чем всe это закончится, и если он виновен, то будет справедливо, если он заплатит!» – сказал Каррера.
- 33‑летнего Промеса задержали в его доме в Дубае после полуночи в четверг, футболист был переведен в центр содержания под стражей. Скорее всего, игрок в ближайшее время будет экстрадирован в Нидерланды, где сразу же отправится в тюрьму.
- Суд в Амстердаме ранее осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- В минувшем сезоне нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
Источник: «Матч ТВ»