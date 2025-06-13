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  • Губерниев – о сроке для Промеса: «Главное, чтобы «Спартак» его потом главным тренером не взял»

Губерниев – о сроке для Промеса: «Главное, чтобы «Спартак» его потом главным тренером не взял»

Сегодня, 08:25
6

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что вингер «Юнайтед ФК» Квинси Промес сможет вернуться на свободу с чистой совестью после того, как отсидит в тюрьме.

«Я всегда говорил, что преступнику Промесу место в тюрьме, хоть и футболист он хороший! Отсидит срок и вернется с чистой совестью на свободу! Главное, чтобы «Спартак» его (потом) главным тренером команды не взял…» – написал Губерниев.

  • Суд в Амстердаме осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • 33-летний игрок провел в ОАЭ полтора года и был арестован по запросу Нидерландов об экстрадиции.
  • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • В минувшем сезоне нидерландец забил 19 голов за «Юнайтед» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ.

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Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»
ОАЭ. Про Лига Юнайтед ФК Промес Квинси Губерниев Дмитрий
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Комментарии (6)
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Круче чем вареные яица
1749792903
Правильно, пусть его президентом клуба сделают.
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рылы
1749793607
ему придётся долго стоять в очереди за дезеувом и глушаковым. сперва лукойл их назначит.
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Прокс
1749795007
Попалась свинка!!!!
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Интерес
1749802198
С таким-то опытом минимум тренером главных тренеров.
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Каратель помойников
1749804306
Что не новости про спартаковцев,экс спартаковцев,болотные сикелухи визжат,оргазмируют,фикалиями брызжут..мразота одном словом
Ответить
Странник 09
1749812977
Когда губу определят лет на 15-25 от микрофона по дальше
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