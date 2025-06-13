Губерниев – о сроке для Промеса: «Главное, чтобы «Спартак» его потом главным тренером не взял»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что вингер «Юнайтед ФК» Квинси Промес сможет вернуться на свободу с чистой совестью после того, как отсидит в тюрьме.
«Я всегда говорил, что преступнику Промесу место в тюрьме, хоть и футболист он хороший! Отсидит срок и вернется с чистой совестью на свободу! Главное, чтобы «Спартак» его (потом) главным тренером команды не взял…» – написал Губерниев.
- Суд в Амстердаме осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- 33-летний игрок провел в ОАЭ полтора года и был арестован по запросу Нидерландов об экстрадиции.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- В минувшем сезоне нидерландец забил 19 голов за «Юнайтед» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ.
Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»