Губерниев – о сроке для Промеса: «Главное, чтобы «Спартак» его потом главным тренером не взял»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что вингер «Юнайтед ФК» Квинси Промес сможет вернуться на свободу с чистой совестью после того, как отсидит в тюрьме.

«Я всегда говорил, что преступнику Промесу место в тюрьме, хоть и футболист он хороший! Отсидит срок и вернется с чистой совестью на свободу! Главное, чтобы «Спартак» его (потом) главным тренером команды не взял…» – написал Губерниев.