Реакция прокуратуры на желание Промеса вернуться в Нидерланды без ареста

Государственная прокуратура Нидерландов сделала заявление о возможном возвращении Квинси Промеса в страну.
Сообщалось, что 33-летний футболист может вернуться для дачи показаний в суде, но только при условии, что его не арестуют.
«В настоящее время для Государственной прокуратуры наиболее важным является то, что он был признан виновным в совершении тяжких уголовных преступлений и что есть постановление суда о его заключении под стражу.
Для прокуратуры важно, чтобы постановление было выполнено. На данный момент мы заявляем: если он приедет в Нидерланды, он должен быть задержан», – заявили в ведомстве.
- Сейчас Квинси находится в ОАЭ и выступает за «Юнайтед» из Дубая.
- В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».
Источник: De Telegraaf