Реакция прокуратуры на желание Промеса вернуться в Нидерланды без ареста

Государственная прокуратура Нидерландов сделала заявление о возможном возвращении Квинси Промеса в страну.

Сообщалось, что 33-летний футболист может вернуться для дачи показаний в суде, но только при условии, что его не арестуют.

«В настоящее время для Государственной прокуратуры наиболее важным является то, что он был признан виновным в совершении тяжких уголовных преступлений и что есть постановление суда о его заключении под стражу.

Для прокуратуры важно, чтобы постановление было выполнено. На данный момент мы заявляем: если он приедет в Нидерланды, он должен быть задержан», – заявили в ведомстве.