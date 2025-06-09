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Реакция прокуратуры на желание Промеса вернуться в Нидерланды без ареста

Сегодня, 18:06
3

Государственная прокуратура Нидерландов сделала заявление о возможном возвращении Квинси Промеса в страну.

Сообщалось, что 33-летний футболист может вернуться для дачи показаний в суде, но только при условии, что его не арестуют.

«В настоящее время для Государственной прокуратуры наиболее важным является то, что он был признан виновным в совершении тяжких уголовных преступлений и что есть постановление суда о его заключении под стражу.

Для прокуратуры важно, чтобы постановление было выполнено. На данный момент мы заявляем: если он приедет в Нидерланды, он должен быть задержан», – заявили в ведомстве.

  • Сейчас Квинси находится в ОАЭ и выступает за «Юнайтед» из Дубая.
  • В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».

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Источник: De Telegraaf
ОАЭ. Про Лига Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
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Комментарии (3)
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1749482132
Это логично,а дилер условия ставит.
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Мордаванин
1749484055
да здравствует нашнидерландский суд самый гуманныйсуд в мире!) суда иди, да)
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кайрос
1749487546
Играть теперь и жить Промесу вечно в ОАЭ.А там глядишь и ислам примет.А куды ему деваться ? Гы гы
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