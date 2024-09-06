Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    «В Дубай Юнайтед» прокомментировали подписание Промеса

    Президент клуба «Юнайтед» из Дубая Илья Чебану прокомментировал переход в команду вингера Квинси Промеса.

    – Увидели, как Промес тренируется на наших полях индивидуально, подумали, что стоит предложить ему контракт, после чего оценили свои возможности.

    Я знаю Квинси давно лично и через общих друзей из Москвы. Я напрямую позвонил ему, мы встретились, обсудили детали. Рады, что удалось подписать с ним контракт.

    – Квинси будет играть бесплатно?

    – Детали не разглашаются, мы соблюдаем конфиденциальность. Но у Квинси точно глаза горят.

    • В июле «Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса в статусе свободного агента и выразил надежду на возобновление сотрудничества в будущем.
    • Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.

    Новости по теме
    Клубу из ОАЭ не дают зарегистрировать Промеса 4
    Звезда «Дома-2» подтвердила, что родила от Промеса, и впервые показала лицо ребенка 12
    Николсон – о Промесе: «Надеюсь, что еще выйдем в ним вместе на поле» 2
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2024 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Айболид
    1725603437
    А точно горят , может блестят (нездоровым блеском) ?
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1725603496
    Поистрепался гупошлёп наркоторговец и уголовник на адвокатов. Приходится пахать за харчи. Всё что заработает уйдёт адвокатам.
    Ответить
    ilich55
    1725604210
    Глаза горят и от страха.........
    Ответить
    alex1951
    1725605411
    Мы тебя посадили,но мы тебя и отмажем....Будешь у нас мячик за корку хлеба,а остальное бабло на покрытие суд.расходов .Это мы тебе Promes - promise)))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+