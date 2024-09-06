«В Дубай Юнайтед» прокомментировали подписание Промеса

Президент клуба «Юнайтед» из Дубая Илья Чебану прокомментировал переход в команду вингера Квинси Промеса.

– Увидели, как Промес тренируется на наших полях индивидуально, подумали, что стоит предложить ему контракт, после чего оценили свои возможности.

Я знаю Квинси давно лично и через общих друзей из Москвы. Я напрямую позвонил ему, мы встретились, обсудили детали. Рады, что удалось подписать с ним контракт.

– Квинси будет играть бесплатно?

– Детали не разглашаются, мы соблюдаем конфиденциальность. Но у Квинси точно глаза горят.