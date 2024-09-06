«В Дубай Юнайтед» прокомментировали подписание Промеса

Президент клуба «Юнайтед» из Дубая Илья Чебану прокомментировал переход в команду вингера Квинси Промеса.
– Увидели, как Промес тренируется на наших полях индивидуально, подумали, что стоит предложить ему контракт, после чего оценили свои возможности.
Я знаю Квинси давно лично и через общих друзей из Москвы. Я напрямую позвонил ему, мы встретились, обсудили детали. Рады, что удалось подписать с ним контракт.
– Квинси будет играть бесплатно?
– Детали не разглашаются, мы соблюдаем конфиденциальность. Но у Квинси точно глаза горят.
- В июле «Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса в статусе свободного агента и выразил надежду на возобновление сотрудничества в будущем.
- Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции 32-летнего футболиста из ОАЭ.