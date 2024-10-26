Промес дебютировал за клуб из Дубая

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес провел первый матч за «Юнайтед» из Дубая.
Он появился в стартовом составе команды в матче 4-го тура первого дивизиона ОАЭ (второй по значимости лиги) с «Хаттой».
- 32-летний Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября на правах свободного агента.
- Ранее футболист выступал за «Спартак», который покинул 1 июля в связи с истечением срока контракта.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Источник: «Матч ТВ»