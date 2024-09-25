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    Клубу из ОАЭ не дают зарегистрировать Промеса

    Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану сообщил, что клуб не может внести в заявку Квинси Промеса.

    «Федерация не заявляет. Мяч на их стороне. Пытаемся их пинать.

    Никаких оснований для незаявления игрока у них нет и не может быть. Ждем», – сказал Чебану.

    • Промес подписал контракт с клубом из ОАЭ 5 сентября.
    • Он был свободным агентом после истечения договора со «Спартаком».
    • Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2024 21:21
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    Комментарии (4)
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    Пора ему домой в Нидерланды. Шконка ждёт уголовника.
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