Клубу из ОАЭ не дают зарегистрировать Промеса

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану сообщил, что клуб не может внести в заявку Квинси Промеса.
«Федерация не заявляет. Мяч на их стороне. Пытаемся их пинать.
Никаких оснований для незаявления игрока у них нет и не может быть. Ждем», – сказал Чебану.
- Промес подписал контракт с клубом из ОАЭ 5 сентября.
- Он был свободным агентом после истечения договора со «Спартаком».
- Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.