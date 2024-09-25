Клубу из ОАЭ не дают зарегистрировать Промеса

Генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану сообщил, что клуб не может внести в заявку Квинси Промеса.

«Федерация не заявляет. Мяч на их стороне. Пытаемся их пинать.

Никаких оснований для незаявления игрока у них нет и не может быть. Ждем», – сказал Чебану.