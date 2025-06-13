Колыванов – о Промесе: «На него посмотришь – добрый мальчик»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации с экс-вингером «Спартака» Квинси Промесом.
«Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест. Жалко. Мне было приятно смотреть на него на футбольном поле. На него посмотришь – добрый мальчик. Никогда не видел, чтобы он голос повышал. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся», – сказал Колыванов.
- 33‑летнего Промеса задержали в его доме в Дубае после полуночи в четверг, футболист был переведен в центр содержания под стражей. Скорее всего, игрок в ближайшее время будет экстрадирован в Нидерланды, где сразу же отправится в тюрьму.
- Суд в Амстердаме ранее осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- В минувшем сезоне нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
Источник: «Матч ТВ»