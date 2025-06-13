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  • Колыванов – о Промесе: «На него посмотришь – добрый мальчик»

Колыванов – о Промесе: «На него посмотришь – добрый мальчик»

Сегодня, 09:06
10

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации с экс-вингером «Спартака» Квинси Промесом.

«Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест. Жалко. Мне было приятно смотреть на него на футбольном поле. На него посмотришь – добрый мальчик. Никогда не видел, чтобы он голос повышал. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся», – сказал Колыванов.

  • 33‑летнего Промеса задержали в его доме в Дубае после полуночи в четверг, футболист был переведен в центр содержания под стражей. Скорее всего, игрок в ближайшее время будет экстрадирован в Нидерланды, где сразу же отправится в тюрьму.
  • Суд в Амстердаме ранее осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • В минувшем сезоне нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.

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Источник: «Матч ТВ»
ОАЭ. Про Лига Юнайтед ФК Промес Квинси Колыванов Игорь
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Комментарии (10)
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В "Спартаке" играют прост
1749794893
Добрый нарко-барыжка
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АЛЕКС 58
1749795010
Конечно тихий! Всё из подтишка старался делать. Самый главный провокатор.
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Desma
1749795320
Затихарился в свинарне, думал прокатит, а оно протекло там где не ждали.....
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ПалкоВводецъ007
1749795769
У него глаза добрые, но рубашка смерительная. Гыгыгы
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рылы
1749795859
на него посмотришь - зулус зулусом!
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andr45
1749796710
А на Колыванова посмотришь - дурак дураком(
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Круче чем вареные яица
1749797408
Если он встанет в черный угол в камере, все подумают что он сбежал, никто его не заметит. Шкерясь по углам, возможно он доберется до мАсквы, главное не улыбаться.
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Интерес
1749802117
Некоторые всемирно известные изуверы разного исторического периода тоже любили то кошек,то собак.И улыбались часто и охотно.
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Cleaner
1749802759
Под личиной СПАРТАКОВСКОГО Доброго мальчика скрывается МАТЕРЫЙ НАРКОТОРГОВЕЦ и бандит...(((
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