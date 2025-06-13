Колыванов – о Промесе: «На него посмотришь – добрый мальчик»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о ситуации с экс-вингером «Спартака» Квинси Промесом.

«Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест. Жалко. Мне было приятно смотреть на него на футбольном поле. На него посмотришь – добрый мальчик. Никогда не видел, чтобы он голос повышал. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся», – сказал Колыванов.