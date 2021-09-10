Антонио – лучший игрок августа в АПЛ. У него 4 гола и 3 ассиста в 3 матчах

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим игроком месяца в АПЛ.
В трех августовских матчах 31-летний форвард забил четыре гола и отдал три ассиста.
Помимо Антонио на награду претендовали Маркос Алонсо («Челси»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Саид Бенрахма («Вест Хэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм») и Демарай Грей («Лестер»).
- В прошлом сезоне АПЛ Антонио забил 10 мячей и отдал 5 ассистов в 26 матчах.
- Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
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Источник: твиттер «Вест Хэма»