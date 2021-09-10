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  • Антонио – лучший игрок августа в АПЛ. У него 4 гола и 3 ассиста в 3 матчах

Антонио – лучший игрок августа в АПЛ. У него 4 гола и 3 ассиста в 3 матчах

10 сентября 2021, 14:34
1

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

В трех августовских матчах 31-летний форвард забил четыре гола и отдал три ассиста.

Помимо Антонио на награду претендовали Маркос Алонсо («Челси»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Саид Бенрахма («Вест Хэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм») и Демарай Грей («Лестер»).

  • В прошлом сезоне АПЛ Антонио забил 10 мячей и отдал 5 ассистов в 26 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
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Источник: твиттер «Вест Хэма»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Антонио Майкл
Комментарии (1)
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talgatnurzhanov2006
1631281304
Недооценённый форвард.
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