Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Антонио – лучший игрок августа в АПЛ. У него 4 гола и 3 ассиста в 3 матчах

    Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

    В трех августовских матчах 31-летний форвард забил четыре гола и отдал три ассиста.

    Помимо Антонио на награду претендовали Маркос Алонсо («Челси»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Саид Бенрахма («Вест Хэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм») и Демарай Грей («Лестер»).

    • В прошлом сезоне АПЛ Антонио забил 10 мячей и отдал 5 ассистов в 26 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Вест Хэма»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:34
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89245
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67489
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru