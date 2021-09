Антонио – лучший игрок августа в АПЛ. У него 4 гола и 3 ассиста в 3 матчах

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

В трех августовских матчах 31-летний форвард забил четыре гола и отдал три ассиста.

Помимо Антонио на награду претендовали Маркос Алонсо («Челси»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Саид Бенрахма («Вест Хэм»), Эрик Дайер («Тоттенхэм») и Демарай Грей («Лестер»).

You're looking at August's Premier League Player of the Month!Congratulations, @Michailantonio!