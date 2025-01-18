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    • Фанаты «Зенита» одобрили покупку Энрике за 35 миллионов: «Кто вообще считает деньги?»

    Фанаты «Зенита» одобрили покупку Энрике за 35 миллионов: «Кто вообще считает деньги?»

    Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало скаутский отчет на будущего новичка команды Луиса Энрике.

    «Один самых быстро прогрессирующих правых хавбеков в мировой квалификации по оценкам разных мировых скаутских отчетов. В списке «Зенита» с лета 2023 года, тогда играл в «Бетисе».

    Классический левша, при этом правая нога не рабочая, для ударов или средних/дальних переводов.

    Плюсы:

    • быстрая стартовая скорость, с мячом и без мяча;
    • при работе с мячом на скорости в 80 % случаев уходит от соперника за счет дриблинга или заставляет соперника фолить на ЖК;
    • крепкое телосложение и устойчивость на ногах: это делает крайне сложным остановку игрока соперником без нарушений, о чем заявлялось ранее;
    • умело стягивает на себя от двух до трех игроков обороны, соперника что дает пространство для нападающих и крайнего защитника;
    • хороший поставленный удар со средней дистанции до 15 метров;
    • хорошее чтение игры и игровых действий партнеров;
    • часто идет на обострение вблизи штрафной или в штрафной;
    • высокий процент успешных передач в штрафную площадь, в финальных стадиях атак;
    • может играть классического форварда при необходимости.

    Минусы:

    • самый основной недостаток – игрок тяжело вливается в коллектив. Замкнут. Очень подвержен влиянию людей из своего круга знакомств;
    • из-за внешних причин может выдавать провальные отрезки в несколько игр;
    • практически не участвует в оборонительных действиях команды, поэтому на своем правом фланге, нуждается в классическом правом защитнике оборонного типа;
    • плохая игра головой.

    Резюме: игрок уровня Лиги чемпионов, однозначный топ для РПЛ. Для наибольшей эффективности нуждается в правильной атмосфере и наставнике в раздевалке.

    Резюме «Кафешки»: как игрок – без вопросов топ. Но нужно очень внимательно отнестись к его голове – благо, что опыт уже имеется. 35 миллионов евро – кто их считает вообще, отдавайте».

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    18.01.2025 22:53
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    Комментарии (12)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737230167
    Однако кафешка, при всём к ней уважении, ещё не вся ультра и не все фанаты
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    SanInstructor
    1737230476
    отдавайте с налогов кафешки...
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    Интерес
    1737230554
    На юбилей нацелены мы скопом,и за ценой мы,мля,не постоим!
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    Красногвардейчик
    1737231141
    Кто вообще считает халявные деньги на траты? Газпром-папа))
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    Айболид
    1737232326
    Ув. "бомба" завязывайте хню гнать, вместе с "фанатами кафешки" .
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    fakeid
    1737240777
    столовка нормальный расклад выдала, рылы аж попрятались)
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    Борис34684
    1737251410
    Судя по тому, что заявила новоиспеченная банда Миллера, этому угольку ещё семь нянек надо, что бы он заиграл. Не дай бог чего у нас услышет такого, мысли ни те, давление.
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