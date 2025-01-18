Фанаты «Зенита» одобрили покупку Энрике за 35 миллионов: «Кто вообще считает деньги?»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало скаутский отчет на будущего новичка команды Луиса Энрике.

«Один самых быстро прогрессирующих правых хавбеков в мировой квалификации по оценкам разных мировых скаутских отчетов. В списке «Зенита» с лета 2023 года, тогда играл в «Бетисе».

Классический левша, при этом правая нога не рабочая, для ударов или средних/дальних переводов.

Плюсы:

быстрая стартовая скорость, с мячом и без мяча;

при работе с мячом на скорости в 80 % случаев уходит от соперника за счет дриблинга или заставляет соперника фолить на ЖК;

крепкое телосложение и устойчивость на ногах: это делает крайне сложным остановку игрока соперником без нарушений, о чем заявлялось ранее;

умело стягивает на себя от двух до трех игроков обороны, соперника что дает пространство для нападающих и крайнего защитника;

хороший поставленный удар со средней дистанции до 15 метров;

хорошее чтение игры и игровых действий партнеров;

часто идет на обострение вблизи штрафной или в штрафной;

высокий процент успешных передач в штрафную площадь, в финальных стадиях атак;

может играть классического форварда при необходимости.

Минусы:

самый основной недостаток – игрок тяжело вливается в коллектив. Замкнут. Очень подвержен влиянию людей из своего круга знакомств;

из-за внешних причин может выдавать провальные отрезки в несколько игр;

практически не участвует в оборонительных действиях команды, поэтому на своем правом фланге, нуждается в классическом правом защитнике оборонного типа;

плохая игра головой.

Резюме: игрок уровня Лиги чемпионов, однозначный топ для РПЛ. Для наибольшей эффективности нуждается в правильной атмосфере и наставнике в раздевалке.

Резюме «Кафешки»: как игрок – без вопросов топ. Но нужно очень внимательно отнестись к его голове – благо, что опыт уже имеется. 35 миллионов евро – кто их считает вообще, отдавайте».