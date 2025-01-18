Экс-ведущая «Матч ТВ» раскрыла максимальную сумму, которую предлагали за секс с ней

Олеся Серегина, экс-ведущая «Матч ТВ», призналась, что за ночь с ней предлагали деньги.

– Что пишут мне? Классика. Либо про сиськи, либо встретиться хочет, кто-то просто деньги предлагал. Я сохранила себе подборку. Что-то скринила, Диме отправляла – вместе угорали. Рекорд по предложениям – 5 миллионов.

– За ночь?

– Да. Или просто в ресторан – за миллион.

– В ресторан за миллион, если бы не Дима, пошла?

– Нет, скользкая дорожка. Никогда не знаешь, кто придет и что будет дальше. У меня очень большой страх всей этой сферы, потому что там огромные бабки и бизнес.

Решиться может только девочка, которая в отчаянном финансовом положении. Подсыпят что-то в ресторане и увезут в рабство… Может, и нет, но у меня сразу всплывает такая картинка.

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