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    • Экс-ведущая «Матч ТВ» раскрыла максимальную сумму, которую предлагали за секс с ней

    Экс-ведущая «Матч ТВ» раскрыла максимальную сумму, которую предлагали за секс с ней

    Олеся Серегина, экс-ведущая «Матч ТВ», призналась, что за ночь с ней предлагали деньги.

    – Что пишут мне? Классика. Либо про сиськи, либо встретиться хочет, кто-то просто деньги предлагал. Я сохранила себе подборку. Что-то скринила, Диме отправляла – вместе угорали. Рекорд по предложениям – 5 миллионов.

    – За ночь?

    – Да. Или просто в ресторан – за миллион.

    – В ресторан за миллион, если бы не Дима, пошла?

    – Нет, скользкая дорожка. Никогда не знаешь, кто придет и что будет дальше. У меня очень большой страх всей этой сферы, потому что там огромные бабки и бизнес.

    Решиться может только девочка, которая в отчаянном финансовом положении. Подсыпят что-то в ресторане и увезут в рабство… Может, и нет, но у меня сразу всплывает такая картинка.

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    Источник: Спортс

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    18.01.2025 23:39
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    Комментарии (3)
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    JIEGEHDA
    1737234461
    Посмотрел я в Гугле что это такое . Очередная фифа . И писали ей с такими предложениями овощи которые дома включают видео и дрючат . А не реальные челики. На ночь такие приходят за 15-20 к . А тут лямы оказывается ))
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    alex1951
    1737236777
    Послушай Девушка -Матч...... Тело твое. А тело в дело . Щас самое время. Когда тебе будет 100 лет ,таких предложений не будет. Так что думай своей бестолковкой. Не будешь вороной,будешь сыр кушать.... Знаю чё говорю....Матч тебе столько не заплатит.... И если за письку предлагают лимон ,то надо соображать реактивно.... А Дима пусть в сторонке постоит покурит,тело твое же.....Будут вопросы пиши!
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