Лингард, Рэшфорд и Антонио вызваны в расположение сборной Англии

Определилась заявка сборной Англии на ближайшие матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против команд Мальты и Словении. Отметим, что в данный список попали футболисты «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд, а также полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио.
Полностью заявка сборной Англии, опубликованная на официальном сайте Федерации футбола «трех львов», выглядит следующим образом:
Вратари: Форстер («Саутгемптон»), Харт («Торино»), Хитон («Бернли»).
Защитники: Бертран («Саутгемптон»), Кэхилл («Челси»), Джагелка («Эвертон»), Джонсон («Сток Сити»), Роуз, Уокер (оба – «Тоттенхэм»), Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Стоунс («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Дайер, Алли (оба – «Тоттенхэм»), Хендерсон («Ливерпуль»), Окслэд-Чэмберлен, Уолкотт (оба – «Арсенал»), Антонио («Вест Хэм»), Лингард («Манчестер Юнайтед»), Стерлинг («Манчестер Сити»).
Нападающие: Руни, Рэшфорд (оба – «Манчестер Юнайтед»), Старридж («Ливерпуль»), Варди («Лестер»).