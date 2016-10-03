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  • Лингард, Рэшфорд и Антонио вызваны в расположение сборной Англии

Лингард, Рэшфорд и Антонио вызваны в расположение сборной Англии

3 октября 2016, 00:09
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Определилась заявка сборной Англии на ближайшие матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против команд Мальты и Словении. Отметим, что в данный список попали футболисты «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд, а также полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио.

Полностью заявка сборной Англии, опубликованная на официальном сайте Федерации футбола «трех львов», выглядит следующим образом:

Вратари: Форстер («Саутгемптон»), Харт («Торино»), Хитон («Бернли»).

Защитники: Бертран («Саутгемптон»), Кэхилл («Челси»), Джагелка («Эвертон»), Джонсон («Сток Сити»), Роуз, Уокер (оба – «Тоттенхэм»), Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Стоунс («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Дайер, Алли (оба – «Тоттенхэм»), Хендерсон («Ливерпуль»), Окслэд-Чэмберлен, Уолкотт (оба – «Арсенал»), Антонио («Вест Хэм»), Лингард («Манчестер Юнайтед»), Стерлинг («Манчестер Сити»).

Нападающие: Руни, Рэшфорд (оба – «Манчестер Юнайтед»), Старридж («Ливерпуль»), Варди («Лестер»).

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Антонио Майкл Лингард Джесси Рэшфорд Маркус
Комментарии (1)
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KingRey21
1475449976
Ну Рэшфорд своей игрой достоин этого вызова,в том числе как и Антонио...
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