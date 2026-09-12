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Англия. Чемпионшип
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Уотфорд
Майкл Антонио
Статистика
€ 700 тыс
Майкл Антонио - статистика
Уотфорд
28 марта 1990 (36), Лондон
#18 | Нападающий
Ямайка | Англия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
1 : 2
12.09.2026
Сток Сити
Был в запасе
Статистика по турнирам
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Кубок Америки 2024
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Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
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Вест Хэм
1
0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ливерпуль
5 : 1
25.09.2024
Вест Хэм
60' - 90'
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Вест Хэм
1 : 0
28.08.2024
Борнмут
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