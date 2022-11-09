Майкл Антонио - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Антонио
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1990 (32 года)
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Антонио
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1990 (32 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 84'
|АЕК
|0:2
|Вест Хэм
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|36' 45'
|01.03.2023
|1' - 86'
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|84' - 90'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|85'
|19.02.2023
|1' - 72'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|62'
|11.02.2023
|1' - 67'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)
|78'