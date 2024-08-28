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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Борнмут
Вест Хэм - Борнмут: обзор матча 28 августа 2024
Вест Хэм
28.08.2024, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Борнмут
88'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Борнмут
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Кудус
88'
87'
Замена
Х. Араухо
️️️️
Д. Уаттара
79'
Замена
Л. Кук
️️️️
А. Скотт
Желтая карточка
Л. Фабиански
78'
Замена
М. Кудус
️️️️
Н. Фуллкруг
74'
Замена
Эмерсон
️️️️
К. Саммервил
74'
68'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
М. Тавернье
68'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Л. Синистерра
66'
Желтая карточка
Эванилсон
Замена
Л. Пакета
️️️️
Э. Альварес
60'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Д. Уорд-Проус
60'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
52'
46'
Замена
Эванилсон
️️️️
Д. Джеббисон
Замена
К. Мавропанос
️️️️
Ж. Тодибо
46'
30'
Желтая карточка
А. Скотт
Желтая карточка
Ж. Тодибо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
31
Луис Гилерме
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
38
Саммервил
10
Фуллкруг
4-3-3
33
Нето
5
Хилл
5
Сенеси
4
Хейсен
15
Смит
11
Уаттара
10
Кристи
17
Синистерра
29
Джеббисон
16
Тавернье
8
Скотт
38
Саммервил
33
Эмерсон
33
Эмерсон
38
Саммервил
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
30
Уорд-Проус
2
Родригес
2
Родригес
30
Уорд-Проус
4
Альварес
11
Пакета
11
Пакета
4
Альварес
10
Фуллкруг
20
Кудус
20
Кудус
10
Фуллкруг
11
Уаттара
22
Араухо
22
Араухо
11
Уаттара
8
Скотт
10
Кук
10
Кук
8
Скотт
16
Тавернье
19
Клюйверт
19
Клюйверт
16
Тавернье
17
Синистерра
42
Семеньо
42
Семеньо
17
Синистерра
29
Джеббисон
9
Эванилсон
9
Эванилсон
29
Джеббисон
Остались в запасе
Вест Хэм
Борнмут
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
23
Уилл Деннис
ВР
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Вест Хэм - Борнмут
3
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
410
430
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
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