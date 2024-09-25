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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 25 сентября 2024
Ливерпуль
25.09.2024, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Вест Хэм
25'
Д. Жота
49'
Д. Жота
74'
М. Салах
90'
К. Гакпо
90+3'
К. Гакпо
21'
Д. Куанса (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
ГОЛ! 5:1!
К. Гакпо
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Нуньес
90'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
82'
Замена
Т. Мортон
️️️️
В. Эндо
82'
78'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Боуэн
78'
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
К. Солер
76'
Вторая желтая
Э. Альварес
ГОЛ! 3:1!
М. Салах
74'
70'
Желтая карточка
Л. Пакета
67'
Желтая карточка
Э. Альварес
Желтая карточка
Д. Куанса
63'
60'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Ингс
59'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Т. Соучек
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Д. Жота
59'
Замена
М. Салах
️️️️
Ф. Кьеза
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Жота
Пас отдал
К. Джонс
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
Пас отдал
Ф. Кьеза
25'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Куанса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
(К)
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Келлехер
21
Цимикас
2
Гомес
4
Куанса
12
Брэдли
3
Эндо
21
Джонс
18
Гакпо
20
Жота
14
Кьеза
29
Нуньес
4-2-1-2-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
20
Тодибо
3
Килман
3
Крессуэлл
4
Альварес
28
Соучек
18
Солер
38
Саммервил
20
Боуэн
28
Ингс
21
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
21
Цимикас
20
Жота
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
20
Жота
3
Эндо
23
Мортон
23
Мортон
3
Эндо
14
Кьеза
10
Салах
10
Салах
14
Кьеза
18
Солер
18
Ирвинг
18
Ирвинг
18
Солер
20
Боуэн
20
Кудус
20
Кудус
20
Боуэн
28
Соучек
11
Пакета
11
Пакета
28
Соучек
28
Ингс
18
Антонио
18
Антонио
28
Ингс
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
1
Витезслав Ярош
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
1
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
533
334
Сейвы
3
6
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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