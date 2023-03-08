Игроки «Вест Хэма» вышли на тренировку с именами женщин на спине, которые их вдохновили. Почти все написали маму

Футболисты «Вест Хэма» вышли на тренировку 8 марта в особых майках. На спинах игроков указаны женщины, которые их вдохновляют.

15 игроков написали мам. Нападающий Майкл Антонио написал теннисистку Серену Уильямс.

«Серена действительно показала, на что ты можешь быть способен, если сосредоточишься и поверишь в себя. Ее успехи говорят сами за себя», – пояснил свой выбор Антонио.

Лондонцы идут в АПЛ 16-ми.

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