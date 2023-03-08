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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки «Вест Хэма» вышли на тренировку с именами женщин на спине, которые их вдохновили. Почти все написали маму

    Футболисты «Вест Хэма» вышли на тренировку 8 марта в особых майках. На спинах игроков указаны женщины, которые их вдохновляют.

    15 игроков написали мам. Нападающий Майкл Антонио написал теннисистку Серену Уильямс.

    «Серена действительно показала, на что ты можешь быть способен, если сосредоточишься и поверишь в себя. Ее успехи говорят сами за себя», – пояснил свой выбор Антонио.

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    Источник: официальный сайт «Вест Хэма»

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    08.03.2023 20:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67530

      portero 8 марта, 20:54

      Надо же это к 8 марта?
      Многие в ЕС твердят что Клара и Роза это путаны и это праздник шлюх ,(некоторые говорят что феминисток)....

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