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    Полузащитник «Вест Хэма» Антонио повторил достижение Ди Канио

    «Вест Хэм» выиграл у «Кристал Пэлас» (3:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Во всех трех голах этой встречи поучаствовал полузащитник Майкл Антонио.

    26-летний футболист стал первым игроком «Вест Хэма» с апреля 2000-го года, сделавшим три голевых передачи в одном матче. Тогда подобным достижением в игре против «Ковентри Сити» отметился Пауло Ди Канио.

    В нынешнем сезоне на счету Антонио восемь голов и четыре голевые передачи. Он является лидером команды по общему числу результативных действий.

    Отметим, что в игре с «Кристал Пэлас» не сыграл полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет, который добивается ухода из команды.

    Источник: Twitter

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    14.01.2017 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 15 января 2017, 18:55

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