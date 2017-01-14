Полузащитник «Вест Хэма» Антонио повторил достижение Ди Канио

«Вест Хэм» выиграл у «Кристал Пэлас» (3:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Во всех трех голах этой встречи поучаствовал полузащитник Майкл Антонио.

26-летний футболист стал первым игроком «Вест Хэма» с апреля 2000-го года, сделавшим три голевых передачи в одном матче. Тогда подобным достижением в игре против «Ковентри Сити» отметился Пауло Ди Канио.

В нынешнем сезоне на счету Антонио восемь голов и четыре голевые передачи. Он является лидером команды по общему числу результативных действий.

Отметим, что в игре с «Кристал Пэлас» не сыграл полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет, который добивается ухода из команды.