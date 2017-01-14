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Судьи
Главный судья:
Нил Суорбрик (Ланкашир)
Материалы

Вест Хэм - Кристал Пэлас

14.01.2017, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Аптон Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Англия. Премьер-лига, 21 тур Вест Хэм - Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
8 тур
15 октября, суббота 19:30 Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 17:00 Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 15:45 Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас
2 тур
23 августа, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
35 тур
19 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас
14 тур
3 декабря, вторник 23:59 Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
33 тур
25 февраля, суббота 16:45 Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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