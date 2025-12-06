Введите ваш ник на сайте
«Фулхэм» - «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.97

06 декабря 2025 8:50
Фулхэм - Кристал Пэлас
07 дек. 2025, воскресенье 19:30 | Англия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Победа «Кристал Пэлас» с форой 0
Сделать ставку

7 декабря 2025 года в 19:30 состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии. В очередной вариации лондонского дерби сыграют «Фулхэм» и «Кристал Пэлас».

«Фулхэм»

В мид-уик «дачники» едва не выдали величайший камбэк в истории АПЛ. За 30 минут до завершения матча с «Ман Сити» команда Марку Силвы горела 1:5, но была очень близка к тому, чтобы не уступить – 4:5.

Последние три игры:

  • Фулхэм – Манчестер Сити 4:5
  • Тоттенхэм – Фулхэм 1:2
  • Фулхэм – Сандерленд 1:0

«Кристал Пэлас»

«Орлы» Оливера Гласнера продолжают исправно собирать очки и парят рядом с зоной Лиги чемпионов. До топ-4 всего лишь один зачетный балл. На неделе «Пэлас» скромно справился с главным (и совершенно безнадежным) аутсайдером АПЛ «Вулверхэмптоном».

Последние три игры:

  • Бернли – Кристал Пэлас 0:1
  • Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:2
  • Страсбур – Кристал Пэлас 2:1

Очные встречи

  • Фулхэм – Кристал Пэлас 0:3
  • Фулхэм – Кристал Пэлас 0:2
  • Кристал Пэлас – Фулхэм 0:2

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Кристал Пэлас»

Сложно сказать, как рубка с «Ман Сити» скажется на эмоциональном состоянии «Фулхэма». С одной стороны «дачники» были очень близки к чуду, с другой – раз такового не произошло может наступить апатия. «Пэлас», в свою очередь, становится машиной по набору очков в матчах с командами калибра той, что играет на «Крейвен Коттедж».

Прогноз: победа «Кристал Пэлас» с форой 0, коэффициент – 1,97. Прогноз на счет – 1:2.

1.97
Победа «Кристал Пэлас» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Фулхэм
18+
