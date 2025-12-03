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  • «Бернли» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

«Бернли» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

3 декабря 2025, 21:20
Бернли
03.12.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
44' Д. Муньос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Флорентину
ОП
24
Джош Каллен
(К) ЦП
5
Максим Эстеве
ЦП
19
Зиан Флемминг
АП
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
15
Даичи Камада
АП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бернли
13
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
4
Джо Уорролл
ЦЗ
8
Лесли Угочукву
ОП
29
Джош Лорент
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Джейди Канвот
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
55
Джастин Девенни
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Ромен Эсс
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Дубравка
3
Хартман
18
Экдаль
2
Уокер
16
Флорентину
24
Каллен
5
Эстеве
19
Флемминг
9
Фостер
11
Энтони
17
Чауна
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Лакруа
6
Гехи
3
Ричардс
2
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
16
Лерма
10
Пино
15
Камада
14
Матета
16
Флорентину
8
Угочукву
8
Угочукву
16
Флорентину
19
Флемминг
10
Меджбри
10
Меджбри
19
Флемминг
17
Чауна
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
17
Чауна
11
Энтони
10
Эдвардс
10
Эдвардс
11
Энтони
24
Каллен
27
Броя
27
Броя
24
Каллен
15
Камада
23
Канвот
23
Канвот
15
Камада
10
Пино
55
Девенни
55
Девенни
10
Пино
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Бернли
Кристал Пэлас
13
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
4
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
4
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бернли - Кристал Пэлас
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
0
3
Количество передач
567
417
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Кристал Пэласа», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Кристал Пэлас»

«Бернли» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Бернли
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