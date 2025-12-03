03.12.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Бернли
Бернли
3-1-2-1-3
1
Дубравка
3
Хартман
18
Экдаль
2
Уокер
16
Флорентину
24
Каллен
5
Эстеве
19
Флемминг
9
Фостер
11
Энтони
17
Чауна
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Лакруа
6
Гехи
3
Ричардс
2
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
16
Лерма
10
Пино
15
Камада
14
Матета
16
Флорентину
8
Угочукву
8
Угочукву
16
Флорентину
19
Флемминг
10
Меджбри
10
Меджбри
19
Флемминг
17
Чауна
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
17
Чауна
11
Энтони
10
Эдвардс
10
Эдвардс
11
Энтони
24
Каллен
27
Броя
27
Броя
24
Каллен
15
Камада
23
Канвот
23
Канвот
15
Камада
10
Пино
55
Девенни
55
Девенни
10
Пино
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Бернли
Кристал Пэлас
13
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
4
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
4
Джо Уорролл
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
14
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бернли - Кристал Пэлас
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
0
3
Количество передач
567
417
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Кристал Пэласа», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»