3 декабря на «Турф Муур» состоится матч 14 тура, в котором «Бернли» примет «Кристал Пэлас». Хозяева продолжают борьбу за выживание и подходят к игре в сложном состоянии: серия поражений, нестабильная оборона и многочисленные ошибки в ключевых эпизодах. «Кристал Пэлас» выглядит собраннее и идeт в верхней части таблицы, демонстрируя более качественный баланс между атакой и обороной.
«Бернли»
После 13 туров команда занимает 19 место и уступает соперникам в темпе и плотности игры. В последних пяти встречах «Бернли» пропустил 12 голов, что отражает проблемы в построении обороны. В атаке команда действует активнее, забив 6 мячей за тот же период. Флемминг остаeтся лучшим бомбардиром, но его усилий пока не хватает для стабилизации результатов. Четыре поражения подряд делают ситуацию критической.
«Кристал Пэлас»
Гости находятся на 9 месте и показывают сбалансированную игру. За пять последних матчей команда забила 7 голов и пропустила всего 5. Матета продолжает стабильно набирать очки, а система игры «Пэлас» позволяет создавать моменты практически против любого соперника. Важным фактором является уверенная выездная форма: команда удачно действует в матчах на чужом поле.
Факты о командах
«Бернли»
- 4 поражения подряд
- В среднем: 1.20 забито и 2.40 пропущено за 5 матчей
- Пропускает в 5 последних играх
- 19 место в таблице
«Кристал Пэлас»
- Забивает в 3 последних матчах
- В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено за 5 игр
- Забивает в 4 последних матчах против «Бернли»
- 20 очков после 13 туров
Прогноз на матч «Бернли» – «Кристал Пэлас»
Соперники подходят к матчу в совершенно разных игровых состояниях. «Бернли» испытывает серьeзные трудности в обороне, допускает большое количество ошибок и регулярно пропускает больше одного мяча. «Кристал Пэлас», напротив, уверенно контролирует ход матчей и стабильно создаeт моменты. При текущей форме логично ожидать преимущество гостей: они действуют плотнее, быстрее переходят в атаку и надeжнее в защите. Учитывая взаимную результативность в очных матчах, стоит ожидать голы, но при этом «Пэлас» выглядит более стабильным выбором.
Рекомендованные ставки:
- Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1 – коэффициент 1.74
- Победа «Кристал Пэлас» с форой (0) – коэффициент 1.60