«Бернли» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.74

02 декабря 2025 9:11
Бернли - Кристал Пэлас
03 дек. 2025, среда 22:30 | Англия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1
Сделать ставку

3 декабря на «Турф Муур» состоится матч 14 тура, в котором «Бернли» примет «Кристал Пэлас». Хозяева продолжают борьбу за выживание и подходят к игре в сложном состоянии: серия поражений, нестабильная оборона и многочисленные ошибки в ключевых эпизодах. «Кристал Пэлас» выглядит собраннее и идeт в верхней части таблицы, демонстрируя более качественный баланс между атакой и обороной.

«Бернли»

После 13 туров команда занимает 19 место и уступает соперникам в темпе и плотности игры. В последних пяти встречах «Бернли» пропустил 12 голов, что отражает проблемы в построении обороны. В атаке команда действует активнее, забив 6 мячей за тот же период. Флемминг остаeтся лучшим бомбардиром, но его усилий пока не хватает для стабилизации результатов. Четыре поражения подряд делают ситуацию критической.

«Кристал Пэлас»

Гости находятся на 9 месте и показывают сбалансированную игру. За пять последних матчей команда забила 7 голов и пропустила всего 5. Матета продолжает стабильно набирать очки, а система игры «Пэлас» позволяет создавать моменты практически против любого соперника. Важным фактором является уверенная выездная форма: команда удачно действует в матчах на чужом поле.

Факты о командах

«Бернли»

  • 4 поражения подряд
  • В среднем: 1.20 забито и 2.40 пропущено за 5 матчей
  • Пропускает в 5 последних играх
  • 19 место в таблице

«Кристал Пэлас»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 4 последних матчах против «Бернли»
  • 20 очков после 13 туров

Личные встречи
36% (8)
23% (5)
41% (9)
24
Забитых мячей
29
1.09
В среднем за матч
1.32
3:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
3 : 0
24.02.2024
Бернли
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
0 : 2
04.11.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
26.02.2022
Бернли
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Бернли
3 : 3
20.11.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
13.02.2021
Бернли
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Бернли
1 : 0
23.11.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
29.06.2020
Бернли
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
0 : 2
30.11.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1 : 3
02.03.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
01.12.2018
Бернли
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
13.01.2018
Бернли
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
1 : 0
10.09.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
29.04.2017
Бернли
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
3 : 2
05.11.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Бернли
2 : 3
17.01.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
13.09.2014
Бернли
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бернли
1 : 0
12.01.2013
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кристал Пэлас
4 : 3
06.10.2012
Бернли
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бернли
1 : 1
10.03.2012
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
13.08.2011
Бернли
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бернли
1 : 0
05.03.2011
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
18.09.2010
Бернли
Показать все

Прогноз на матч «Бернли» – «Кристал Пэлас»

Соперники подходят к матчу в совершенно разных игровых состояниях. «Бернли» испытывает серьeзные трудности в обороне, допускает большое количество ошибок и регулярно пропускает больше одного мяча. «Кристал Пэлас», напротив, уверенно контролирует ход матчей и стабильно создаeт моменты. При текущей форме логично ожидать преимущество гостей: они действуют плотнее, быстрее переходят в атаку и надeжнее в защите. Учитывая взаимную результативность в очных матчах, стоит ожидать голы, но при этом «Пэлас» выглядит более стабильным выбором.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1 – коэффициент 1.74
  • Победа «Кристал Пэлас» с форой (0) – коэффициент 1.60

1.74
Индивидуальный тотал «Кристал Пэлас» больше 1
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Бернли
Рекомендуем
