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Бернли - Кристал Пэлас
Бернли - Кристал Пэлас: обзор матча 05 ноября 2016
Бернли
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
2'
С. Воукс
14'
Й. Берг Гудмундссон
90+4'
Э. Барнс
60'
К. Уикхэм
81'
К. Бентеке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Кристал Пэлас
ГОЛ! 3:2!
Э. Барнс
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
90'
+4
88'
Замена
Д. Ледли
️️️️
Д. МакАртур
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Хендрик
86'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Бентеке
78'
Желтая карточка
Д. Делэйни
Замена
Д. Тарковски
️️️️
С. Дефур
74'
Замена
Д. Бойд
️️️️
С. Эрфилд
65'
60'
ГОЛ! 2:1!
К. Уикхэм
Пас отдал
В. Заа
59'
Желтая карточка
Д. МакАртур
59'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Панчеон
59'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
М. Келли
ГОЛ! 2:0!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
С. Воукс
14'
Желтая карточка
Д. Марни
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
30
Стив Манданда
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-5-1
22
Хитон
15
Ми
20
Фланаган
5
Кин
38
Лоутон
37
Эрфилд
29
Хендрик
25
Марни
16
Дефур
7
Гудмундссон
19
Воукс
4-2-3-1
30
Манданда
25
Уорд
17
Делэйни
24
Данн
16
Келли
11
МакАртур
29
Кабай
25
Таунсенд
40
Панчеон
10
Заа
20
Бентеке
16
Дефур
6
Тарковски
6
Тарковски
16
Дефур
29
Хендрик
35
Барнс
35
Барнс
29
Хендрик
37
Эрфилд
21
Бойд
21
Бойд
37
Эрфилд
16
Келли
3
Фрайерс
3
Фрайерс
16
Келли
11
МакАртур
16
Ледли
16
Ледли
11
МакАртур
40
Панчеон
13
Уикхэм
13
Уикхэм
40
Панчеон
Остались в запасе
Бернли
Кристал Пэлас
17
Пол Робинсон
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Бернли - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тюрф Мур
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