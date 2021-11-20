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Бернли - Кристал Пэлас
Бернли - Кристал Пэлас: обзор матча 20 ноября 2021
Бернли
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
19'
Б. Ми
27'
К. Вуд
49'
М. Корне
8'
К. Бентеке
36'
К. Бентеке
42'
М. Гехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Кристал Пэлас
90'
+1
Желтая карточка
М. Олисе
87'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Л. Миливойевич
Замена
М. Выдра
️️️️
М. Корне
84'
81'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
К. Галлахер
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
80'
Желтая карточка
Э. Вествуд
70'
59'
Желтая карточка
К. Бентеке
58'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
ГОЛ! 3:3!
М. Корне
Пас отдал
Д. Тарковски
49'
42'
ГОЛ! 2:3!
М. Гехи
36'
ГОЛ! 2:2!
К. Бентеке
Пас отдал
К. Галлахер
ГОЛ! 2:1!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Тарковски
27'
Желтая карточка
Д. Тарковски
22'
22'
Желтая карточка
В. Заа
ГОЛ! 1:1!
Б. Ми
Пас отдал
Э. Вествуд
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Й. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
70
Корне
11
Макнил
9
Вуд
4-1-2-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
19
Миливойевич
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
70
Корне
11
Выдра
11
Выдра
70
Корне
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
8
Галлахер
27
Шлупп
27
Шлупп
8
Галлахер
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
19
Миливойевич
29
Эдуард
29
Эдуард
19
Миливойевич
Остались в запасе
Бернли
Кристал Пэлас
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Бернли - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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