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Бернли - Кристал Пэлас
Бернли - Кристал Пэлас: обзор матча 17 января 2015
Бернли
17.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
12'
Б. Ми
16'
Д. Ингс
28'
Д. Гэйл
48'
Д. Панчеон
87'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Кристал Пэлас
Замена
М. Сорделл
️️️️
Д. Бойд
90'
+2
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Джонс
90'
+2
87'
ГОЛ! 2:3!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Панчеон
84'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
М. Келли
80'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Я. Саного
78'
Желтая карточка
Д. Уорд
74'
Желтая карточка
Я. Саного
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
72'
71'
Замена
А. Гедиура
️️️️
В. Заа
Желтая карточка
Д. Шекелл
61'
48'
ГОЛ! 2:2!
Д. Панчеон
Пас отдал
Д. Гэйл
28'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гэйл
17'
Желтая карточка
С. Данн
ГОЛ! 2:0!
Д. Ингс
Пас отдал
С. Эрфилд
16'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ми
Пас отдал
К. Триппьер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
5
Шекелл
15
Ми
5
Кин
2
Триппьер
3
Джонс
37
Эрфилд
25
Марни
28
Ингс
35
Барнс
21
Бойд
4-3-1-2
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
16
Келли
16
Ледли
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
34
Гэйл
9
Саного
3
Джонс
23
Уоллес
23
Уоллес
3
Джонс
21
Бойд
9
Сорделл
9
Сорделл
21
Бойд
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
16
Келли
5
Мариаппа
5
Мариаппа
16
Келли
10
Заа
6
Гедиура
6
Гедиура
10
Заа
9
Саного
39
Мюррэй
39
Мюррэй
9
Саного
Остались в запасе
Бернли
Кристал Пэлас
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Бернли - Кристал Пэлас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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