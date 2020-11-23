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Бернли - Кристал Пэлас
Бернли - Кристал Пэлас: обзор матча 23 ноября 2020
Бернли
23.11.2020, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
8'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Кристал Пэлас
Желтая карточка
М. Лоутон
87'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Р. Брэди
84'
Желтая карточка
Д. Родригес
79'
77'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
Замена
Р. Брэди
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
67'
67'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Х. Ридевальд
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
16
Родригес
3-2-2-1-2
13
Гуаита
17
Клайн
24
Данн
15
ван Анхолт
8
Куяте
44
Ридевальд
11
МакАртур
10
Эзе
25
Таунсенд
44
Батшуайи
10
Айю
Брэди
33
Питерс
33
Питерс
Брэди
7
Гудмундссон
11
Брэди
11
Брэди
7
Гудмундссон
44
Ридевальд
27
Шлупп
27
Шлупп
44
Ридевальд
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
Остались в запасе
Бернли
Кристал Пэлас
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бернли - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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