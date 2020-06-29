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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Бернли
Кристал Пэлас - Бернли: обзор матча 29 июня 2020
Кристал Пэлас
29.06.2020, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
62'
Б. Ми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Бернли
Замена
М. Майер
️️️️
Э. Таунсенд
77'
70'
Замена
К. Лонг
️️️️
Д. Корк
62'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ми
Пас отдал
Э. Вествуд
Желтая карточка
Д. МакКарти
61'
58'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Ш. Куяте
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
25
Никола Таварес
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Бернли
1
Лукас Йенсен
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
35
Макс Томсон
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Кэхилл
24
Данн
25
Уорд
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
3-3-2-1-1
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
33
Питерс
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
11
Выдра
8
Куяте
16
МакКарти
16
МакКарти
8
Куяте
25
Таунсенд
7
Майер
7
Майер
25
Таунсенд
4
Корк
13
Лонг
13
Лонг
4
Корк
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
25
Никола Таварес
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Лукас Йенсен
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
35
Макс Томсон
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Сэм Вудс
ЦЗ
25
Никола Таварес
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукас Йенсен
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
35
Макс Томсон
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Кристал Пэлас - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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